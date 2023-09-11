Кулеба обговорив з Бербок поставки ракет Taurus Україні: деталі

Очільники МЗС Німеччини та України Анналена Бербок та Дмитро Кулеба. Фото: mfa.gov.ua

Україна переконана, що Німеччина все одно передасть Україні ракети Taurus, тому не варто відтягувати рішення. Зі свого боку українська сторона буде робити все необхідне.

Про це заявив очільник МЗС України Дмитро Кулеба на спільній з головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок пресконференції в Києві.

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На спільній пресконференції Кулеба обговорив з Бербок постачання Україні далекобійних ракет Taurus. Окрім того, лідери обговорили двосторонні відносини між Україною та Німеччиною, нові шляхи експорту зерна та надання додаткового озброєння.

"Ми детально обговорили надання Україні німецьких ракет дальнього радіуса дії Taurus. Сьогодні ми краще розуміємо особливості процесу ухвалення остаточного рішення урядом Німеччини. Зі свого боку, Україна готова зробити все необхідне, щоб його пришвидшити", — наголосив очільник українського МЗС.

Також він сказав, що Німеччина все одно передасть Україні Taurus, тому не варто відтягувати рішення.

Нагадаємо, ракети Taurus можна назвати аналогічними тим, які Україна уже отримала від Великої Британії (Storm Shadow) та Франції (SCALP). Вони призначені для виконання ідентичної задачі — знищення стаціонарних цілей, захищених потужними системами ППО, без заходу літаків у зони, контрольовані ворожими силами.