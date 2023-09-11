Зеленський обговорив з главою МЗС Німеччини оборонну взаємодію

Президент України Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Вони обговорили оборонну взаємодію та захист цивільного життя в Україні.

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

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"Цінуємо надзвичайно вагому німецьку підтримку для України. Особливо вдячні за новий пакет оборонної допомоги для нашої держави та загалом справді лідерський внесок у посилення протиповітряної оборони України", — наголосив глава держави.

Сторони обговорили оборонну взаємодію, захист цивільного життя в Україні, зокрема енергетики, яка залишається мішенню для російських окупантів. Зеленський та Бербок також поговорили про європейську інтеграцію України.



"Дякую Канцлеру Олафу Шольцу, його команді та всьому німецькому народові! Дійсно відчуваємо, наскільки сильною є Німеччина в захисті свободи", — додав Президент України.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прокоментував контрнаступ ЗСУ. За його словами, це "не кіно на півтори години".

Також ми писали, що український лідер Володимир Зеленський хоче обговорити з президентом США Джо Байденом передачу Україні далекобійних ракет ATACMS вже цієї осені. Голова держави вірить в успіх цих переговорів.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський бачить зміну настроїв серед деяких партнерів. Він переконаний, що якщо союзники не допоможуть перемогти у повномасштабній війні Україні, то "допоможуть Росії".