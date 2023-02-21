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Стали відомі подробиці засекреченого візиту Байдена до України

21 лютого 2023 10:04
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст
Байден в Києві: подробиці секретного візиту
Президент США вперше відвідав столицю охопленої війною країни, де нема американського військового контингенту
yvanova.jpg - Катерина Іванова
Катерина Іванова
Журналіст

Для приїзду американського президента Джо Байдена до України американські спецслужби розгорнули цілу безпекову спецоперацію. Її деталі до останньої миті тримали в суворій таємниці. Це був безпрецедентний візит, адже президент США вперше відвідав столицю охопленої війною країни, де нема американського військового контингенту.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав журналіст Остап Яриш, посилаючись на дані із Білого Дому, які оприлюднили вже після повернення Байдена із України.

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За його словами, у Білому домі розглядали варіант короткого перетину кордону протягом візиту до Польщі, або ж поїздку до Львова. Втім, Байден наполіг саме на відвідинах Києва. Попри багатомісячну підготовку, фінальне рішення про візит ухвалили лише минулої п’ятниці, 17 лютого. В адміністрації США про плани знали лише декілька людей.

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"Щоб усе вдалось, потрібно було напустити трохи туману. В неділю ввечері Білий дім оприлюднив розклад президента на наступний день. Згідно з ним, Джо Байден мав вирушити до Варшави о 18:40 в понеділок. Насправді ж, на момент оприлюднення розкладу президент вже приземлився у Європі", — віздначив Яриш.

Літак Байдена покинув США о 4:15 ранку в неділю. Прибувши того ж вечора на американську авіабазу "Рамштайн" у Німеччині, президент вирушив до Жешува, звідти до Перемишля, а потім — 10-годинним поїздом до Києва.

"Супровід обмежили до мінімуму. На борту була лише невелика команда радників, медики, охоронці Секретної Служби, а також двоє журналістів — WSJ та AP. Вони зобовʼязались зберігати таємницю і здали телефони перед посадкою в літак. Всі деталі поїздки їм вислали по e-mail із темою "Інструкції щодо прибуття на турнір з гольфу", — уточнив журналіст.

З метою "уникнення конфлікту", В Білому домі вирішили повідомили про плани Байдена також Росію. Це зробили за кілька годин до його відльоту. В Раді з нацебепеки відмовились говорити більше про реакцію росіян.

Як відомо в Києві Байден провів близько 6 годин. Таким чином президент США вперше відвідав столицю охопленої війною країни, де нема американського військового контингенту.

Нагадаємо, в українській столиці американський президент пересувався кортежем, частина вулиць була перекрита. Опів на дванадцяту ранку Байден у супроводі президента Володимира Зеленського з'явився поблизу Стіни Пам’яті загиблих у російсько-українській війні, що на мурах Михайлівського монастиря.

Приблизно у той самий час на території білорусі у повітря піднявся російський винищувач МіГ 31, здатний нести гіперзвукові ракети "Кинджал". В Україні почалася масштабна повітряна тривога, але незважаючи на неї, Байден програму не переривав. Тривога тривала півтори години, пусків ракет не було.

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