Байден в Києві: подробиці секретного візиту

Президент США вперше відвідав столицю охопленої війною країни, де нема американського військового контингенту

Для приїзду американського президента Джо Байдена до України американські спецслужби розгорнули цілу безпекову спецоперацію. Її деталі до останньої миті тримали в суворій таємниці. Це був безпрецедентний візит, адже президент США вперше відвідав столицю охопленої війною країни, де нема американського військового контингенту.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук написав журналіст Остап Яриш, посилаючись на дані із Білого Дому, які оприлюднили вже після повернення Байдена із України.

За його словами, у Білому домі розглядали варіант короткого перетину кордону протягом візиту до Польщі, або ж поїздку до Львова. Втім, Байден наполіг саме на відвідинах Києва. Попри багатомісячну підготовку, фінальне рішення про візит ухвалили лише минулої п’ятниці, 17 лютого. В адміністрації США про плани знали лише декілька людей.

"Щоб усе вдалось, потрібно було напустити трохи туману. В неділю ввечері Білий дім оприлюднив розклад президента на наступний день. Згідно з ним, Джо Байден мав вирушити до Варшави о 18:40 в понеділок. Насправді ж, на момент оприлюднення розкладу президент вже приземлився у Європі", — віздначив Яриш.

Літак Байдена покинув США о 4:15 ранку в неділю. Прибувши того ж вечора на американську авіабазу "Рамштайн" у Німеччині, президент вирушив до Жешува, звідти до Перемишля, а потім — 10-годинним поїздом до Києва.

"Супровід обмежили до мінімуму. На борту була лише невелика команда радників, медики, охоронці Секретної Служби, а також двоє журналістів — WSJ та AP. Вони зобовʼязались зберігати таємницю і здали телефони перед посадкою в літак. Всі деталі поїздки їм вислали по e-mail із темою "Інструкції щодо прибуття на турнір з гольфу", — уточнив журналіст.

З метою "уникнення конфлікту", В Білому домі вирішили повідомили про плани Байдена також Росію. Це зробили за кілька годин до його відльоту. В Раді з нацебепеки відмовились говорити більше про реакцію росіян.

Як відомо в Києві Байден провів близько 6 годин. Таким чином президент США вперше відвідав столицю охопленої війною країни, де нема американського військового контингенту.

Нагадаємо, в українській столиці американський президент пересувався кортежем, частина вулиць була перекрита. Опів на дванадцяту ранку Байден у супроводі президента Володимира Зеленського з'явився поблизу Стіни Пам’яті загиблих у російсько-українській війні, що на мурах Михайлівського монастиря.

Приблизно у той самий час на території білорусі у повітря піднявся російський винищувач МіГ 31, здатний нести гіперзвукові ракети "Кинджал". В Україні почалася масштабна повітряна тривога, але незважаючи на неї, Байден програму не переривав. Тривога тривала півтори години, пусків ракет не було.