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Стали известны подробности засекреченного визита Байдена в Украину

21 февраля 2023 10:04
yvanova.jpg - Екатерина Иванова
Байден в Киеве: подробности секретного визита
Президент США впервые посетил столицу охваченной войной страны, где нет американского военного контингента
yvanova.jpg - Екатерина Иванова

Для приезда американского президента Джо Байдена в Украину американские спецслужбы развернули целую спецоперацию безопасности. Ее детали до последнего момента держали в строжайшей тайне. Это был беспрецедентный визит, ведь президент США впервые посетил столицу охваченной войной страны, где нет американского военного контингента.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Остап Ярыш, ссылаясь на данные из Белого Дома, которые обнародовали уже после возвращения Байдена из Украины.

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По его словам, в Белом доме рассматривали вариант короткого пересечения границы во время визита в Польшу, или же поездку во Львов. Впрочем, Байден настоял именно на посещении Киева. Несмотря на многомесячную подготовку, финальное решение о визите было принято только в прошлую пятницу, 17 февраля. В администрации США о планах знали только несколько человек.

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"Чтобы все удалось, нужно было напустить немного тумана. В воскресенье вечером Белый дом обнародовал расписание президента на следующий день. Согласно ему, Джо Байден должен был отправиться в Варшаву в 18:40 в понедельник. На самом же деле, к моменту обнародования расписания президент уже приземлился в Европе",  отметил Ярыш.

Самолет Байдена покинул США в 4:15 утра в воскресенье. Прибыв в тот же вечер на американскую авиабазу "Рамштайн" в Германии, президент отправился в Жешув, оттуда в Перемышль, а затем 10-часовым поездом в Киев.

"Сопровождение ограничили до минимума. На борту была лишь небольшая команда советников, медики, охранники Секретной Службы, а также два журналиста — WSJ и AP. Они обязались хранить тайну и сдали телефоны перед посадкой в самолет. Все детали поездки им выслали по e-mail с темой "Инструкции по прибытию на турнир по гольфу", уточнил журналист.

Во избежание конфликта, в Белом доме решили сообщили о планах Байдена также россию. Это сделали за несколько часов до его вылета. В Раде по нацебезопасности отказались говорить больше о реакции россиян.

Как известно, в Киеве Байден провел около 6 часов. Таким образом, президент США впервые посетил столицу охваченной войной страны, где нет американского военного контингента.

Напомним, в украинской столице американский президент передвигался по кортежу, часть улиц была перекрыта. В половине двенадцатого утра Байден в сопровождении президента Владимира Зеленского появился вблизи Стены Памяти погибших в российско-украинской войне на стенах Михайловского монастыря.

Приблизительно в то же время на территории Беларуси в воздух поднялся российский истребитель МиГ-31, способный нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал". В Украине началась масштабная воздушная тревога, но, несмотря на нее, Байден программу не прерывал. Тревога длилась полтора часа, пусков ракет не было.

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