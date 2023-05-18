Стали известны главные темы на саммите G7 в Японии
В четверг, 18 мая, лидеры стран "Группы семи" собираются в японском городе Хиросима на саммит G7. Среди важнейших вопросов — перекрытие лазейок для обхода санкций против РФ и борьба за влияние с Китаем.
Об этом пишет Bloomberg.
Что будут обсуждать на G7
Издание отмечает, что одним из самых больших вызовов для "Большой семерки" является привлечение стран за пределами группы, особенно тех, которые называют Глобальным Югом — в Африке, Ближнем Востоке, Латинской Америке и странах Азии.
Главная цель Глобального Юга состоит в том, что G7 должно сделать больше, чем просто указать, что они прислушиваются. Страны ищут ясности относительно долговой поддержки и других экономических гарантий.
Кроме того, лидеры G7 объединятся со своими коллегами из Европейского Союза в Японии, чтобы найти пути устранения лазейок обхода санкций, введенных против РФ.
"Они обсудят возможность почти полного запрета на экспорт в Россию, хотя это предложение сталкивается с серьезными препятствиями", — пишет Bloomberg.
Также будет единственная демонстрация поддержки Украины, которая готовится к контрнаступлению.
Указано, что это одни из главных вещей, на которых лидеры "Большой семерки" — США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Канада должны сосредоточиться во время встречи.
Напомним, по данным СМИ, лидеры "Большой семерки" на саммите в Японии объявят о новых санкциях против России. Эти санкции будут касаться энергетической сферы страны-агрессора и экспорта товаров и технологий, необходимых для военно-промышленного комплекса РФ.