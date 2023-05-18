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Стали известны главные темы на саммите G7 в Японии

18 мая 2023 13:10
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Стали известны главные темы на саммите G7 в Японии
Канцлер Германии Олаф Шольц в сопровождении своей супруги прибыл в Японию в преддверии саммита лидеров G7. Фото: REUTERS/Androniki Christodoulou
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В четверг, 18 мая, лидеры стран "Группы семи" собираются в японском городе Хиросима на саммит G7. Среди важнейших вопросов — перекрытие лазейок для обхода санкций против РФ и борьба за влияние с Китаем.

Об этом пишет Bloomberg.

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Издание отмечает, что одним из самых больших вызовов для "Большой семерки" является привлечение стран за пределами группы, особенно тех, которые называют Глобальным Югом — в Африке, Ближнем Востоке, Латинской Америке и странах Азии.

Главная цель Глобального Юга состоит в том, что G7 должно сделать больше, чем просто указать, что они прислушиваются. Страны ищут ясности относительно долговой поддержки и других экономических гарантий.

Кроме того, лидеры G7 объединятся со своими коллегами из Европейского Союза в Японии, чтобы найти пути устранения лазейок обхода санкций, введенных против РФ.

"Они обсудят возможность почти полного запрета на экспорт в Россию, хотя это предложение сталкивается с серьезными препятствиями", — пишет Bloomberg.

Также будет единственная демонстрация поддержки Украины, которая готовится к контрнаступлению.

Указано, что это одни из главных вещей, на которых лидеры "Большой семерки" — США, Япония, Германия, Франция, Великобритания, Италия и Канада должны сосредоточиться во время встречи.

 

Напомним, по данным СМИ, лидеры "Большой семерки" на саммите в Японии объявят о новых санкциях против России. Эти санкции будут касаться энергетической сферы страны-агрессора и экспорта товаров и технологий, необходимых для военно-промышленного комплекса РФ.

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