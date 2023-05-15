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Велика сімка домовилася про нові санкції проти російської енергетики

15 травня 2023 10:31
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Велика сімка домовилася про нові санкції проти російської енергетики
Зустріч міністрів фінансів країн-членів Великої сімки. Фото: Reuters/Kazuhiro Nogi/Pool
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Лідери Великої сімки на саміті у Японії оголосять про нові санкції проти Росії. Ці санкції стосуватимуться енергетичної сфери країни-агресора та експорту товарів та технологій, потрібних для військово-промислового комплексу РФ. 

Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

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Нові санкції проти Росії

За інформацією джерела інформагентства, лідери країни Групи семи планують посилити санкції проти Російської Федерації.

Це рішення буде ухвалене на саміті, який відбудеться у Японії цього тижня.

На які галузі РФ буде спрямований удар

Нові антиросійські санкції Великої сімки будуть стосуватися енергетичної галузі та експорту, який потрібен для військово-промисловому комплексу країни-агресора.

Так, санкційні обмеження намагатимуться зменшити виробництво енергії у Росії в майбутньому, а також обмежити експорт до країни-агресора товарів та продуктів, необхідних для підтримання боєздатності російської окупаційної армії.

Крім того, санкції, які оголосять під час саміту 19-21 травня, будуть спрямовані на треті країни, які допомагають Росії обходити санкції Заходу.

Нагадаємо, що Велика Британія на зустрічі міністрів закордонних справ Великої сімки нагадала про ядерні погрози Росії. Британська делегація наголосила, що G7 має бути готовою до будь-яких кроків РФ.

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