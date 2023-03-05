США закликали Китай зробити "правильний вибір" у питанні військової допомоги рф

Джон Кірбі

Китай при вирішенні питання про можливу передачу зброї росії повинен буде визначитися, чи справді він хоче стати на бік російського диктатора володимира путіна в агресії проти України. При цьому у США наголошують, що постачання зброї для росії суперечить інтересам Китаю.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій США Джон Кірбі в інтерв'ю "Голосу Америки".

Пекін має визначитися

"Китай має зробити вибір. Чи дійсно він хоче стати на бік президента росії путіна? Чи дійсно він хоче допомогти пану путіну у вбивстві невинних українців? Тому що саме так виглядав би подібний крок", — сказав він.

Кірбі зазначив, що передача зброї росії завдала б удару по становищу Китаю в міжнародному співтоваристві.

Представник Білого дому наголосив, якщо Пекін дбає про свою міжнародну репутацію, можна було б припустити, що він вважатиме цей крок таким, що не відповідає його інтересам.

"Китаю належить зробити вибір. Президент Сі Цзіньпін має зробити вибір. І ми наполегливо закликали його зробити правильний вибір, не полегшувати панові путіну вбивство невинних українців", — додав він.

Нагадаємо, американська розвідка вважає, що Китай веде переговори з росією щодо постачання летальної зброї. Поки що остаточного рішення немає, але такі дискусії ведуться.

Радник національної безпеки Джейк Салліван заявив, що США дали зрозуміти Китаю: якщо Пекін надасть росії військову допомогу, то цей крок матиме серйозні наслідки. При цьому поки що США не фіксують надання Китаєм зброї росії.

Секретар РНБО Олексій Данілов раніше висловив думку, що оскільки Китайська Народна Республіка займає позицію нейтралітету щодо російсько-української війни, тож постачати зброю російській окупаційній армії Китай не буде.