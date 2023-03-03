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​​​​​​​Чи буде Китай постачати зброю росії: прогноз секретаря РНБО Данілова

3 березня 2023 09:55
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Китаю не потрібні проблеми із санкціями та іншими обмеженнями, якими обернеться постачання зброї до рф
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Китайська Народна Республіка займає позицію нейтралітету у російсько-українській війні. Тож постачати зброю російській окупаційній армії Китай не буде.

Про це секретар РНБО Олексій Данілов заявив у інтерв’ю "РБК-Україна".

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Китай зберігає нейтралітет

На думку Олексія Данілова, Китайська Народна Республіка зараз займає нейтральну позицію щодо російсько-української війни.

"Звичайно, нам дуже хотілося б, щоб допомога була на нашому боці, але треба розуміти всю складність історичних процесів", — зазначив секретар РНБО, назвавши нейтралітет Китаю слушним і виваженим.

Чи отримає росія китайську зброю

Олексій Данілов заявив, що не вірить у можливість постачання Китаєм озброєння для України.

"Для чого Китай буде ставати на сторону росії та постачати їй зброю? Щоб отримати величезні проблеми, потрапити під ті чи інші обмеження?" — задав риторичне питання секретар Ради нацбезпеки та оборони.

Тож, упевнений Данілов, Китай не буде надавати росії зброю для війни проти України. Навпаки, це росія хоче втягнути Китай у свій військовий конфлікт.

Нагадаємо, нещодавно США пригрозили Китаю наслідками через постачання зброї до рф. Представник Державного департаменту США Нед Прайс висловив своє занепокоєння можливістю надання Китаєм рф летальної допомоги для використання в Україні, вважаючи це кроком, який може мати трагічні наслідки для народу України.

Окрім того, на заяви про постачання Китаю зброї для рф відповів керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він заявив, що якщо Китай наважиться постачати озброєння до росії, то це буде "великою і небезпечною помилкою", яка суперечить позиції Пекіна щодо мирного врегулювання війни в Україні.

Фото: "РБК-Україна"

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