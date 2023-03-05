США призвали Китай сделать "правильный выбор" в вопросе военной помощи рф

Джон Кирби

Китай при решении вопроса о возможной передаче оружия россии должен будет определиться, действительно ли он хочет встать на сторону российского диктатора владимира путина в агрессии против Украины. При этом в США отмечают, что поставки оружия для россии противоречат интересам Китая.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям США Джон Кирби в интервью "Голосу Америки".

Пекин должен определиться

"Китай должен сделать выбор. Действительно ли он хочет стать на сторону президента россии путина? Действительно ли он хочет помочь господину путину в убийстве невинных украинцев? Потому что именно так выглядел бы подобный шаг", — сказал он.

Кирби отметил, что передача оружия россии нанесла бы удар по положению Китая в международном сообществе.

Представитель Белого дома подчеркнул, если Пекин заботится о своей международной репутации, можно было бы предположить, что он сочтет этот шаг не отвечающим его интересам.

"Китаю предстоит сделать выбор. Президент Си Цзиньпин должен сделать выбор. И мы упорно призывали его сделать правильный выбор, не облегчать господину путину убийство невиновных украинцев", — добавил он.

Напомним, американская разведка считает, что Китай ведет переговоры с россией по поставкам летального оружия. Пока что окончательного решения нет, но такие дискуссии ведутся.

Советник национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США дали понять Китаю: если Пекин предоставит россии военную помощь, то этот шаг будет иметь серьезные последствия. При этом пока США не фиксируют предоставление Китаем оружия россии.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее высказал мнение, что поскольку Китайская Народная Республика занимает позицию нейтралитета по отношению к российско-украинской войне, то поставлять оружие российской оккупационной армии Китай не будет.