Останні заяви путіна несуть загрозу для людства, — Роблес

Маргарита Роблес упевнена, що путін усвідомлює неминучість поразки в Україні

Кремль не переможе у російсько-українській війні. Але мілітаристські заяви володимира путіна є загрозою не тільки Україні, а і усьому людству.

Про це міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила у інтерв’ю виданню La Vanguardia.

Путін не хоче закінчення війни

Роблес зазначила, що увесь цивілізований світ хоче припинення війни в Україні, але володимир путін має протилежну думку з цього питання.

"Ціною (продовження війни. — Ред.) є життя тисяч українців, а також багатьох росіян, які змушені дивитися в очі смерті незрозуміло за що, бо це не справедливо, не законно", — наголосила іспанська міністерка.

Загроза усьому людству

Роблес підкреслила, що путін програє цю війну. І він, на думку очільниці міноборони Іспанії, це чудово розуміє.

"Його дуже загрозливі вислови про те, що "війна не закінчиться" і що росія непереможна, свідчать про небезпеку для людства", — упевнена представниця іспанського уряду.

Нагадаємо, кілька днів тому Маргарита Роблес заявила, що міністерство оборони Іспанії уже ремонтує шість танків для Збройних сил України. Танки Leopard 2 A4, імовірно, будуть передані Україні до середини квітня.

Фото: сайт Соцпартії Іспанії