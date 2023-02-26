Останні заяви путіна несуть загрозу для людства, — Роблес
Кремль не переможе у російсько-українській війні. Але мілітаристські заяви володимира путіна є загрозою не тільки Україні, а і усьому людству.
Про це міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес заявила у інтерв’ю виданню La Vanguardia.
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Путін не хоче закінчення війни
Роблес зазначила, що увесь цивілізований світ хоче припинення війни в Україні, але володимир путін має протилежну думку з цього питання.
"Ціною (продовження війни. — Ред.) є життя тисяч українців, а також багатьох росіян, які змушені дивитися в очі смерті незрозуміло за що, бо це не справедливо, не законно", — наголосила іспанська міністерка.
Загроза усьому людству
Роблес підкреслила, що путін програє цю війну. І він, на думку очільниці міноборони Іспанії, це чудово розуміє.
"Його дуже загрозливі вислови про те, що "війна не закінчиться" і що росія непереможна, свідчать про небезпеку для людства", — упевнена представниця іспанського уряду.
Нагадаємо, кілька днів тому Маргарита Роблес заявила, що міністерство оборони Іспанії уже ремонтує шість танків для Збройних сил України. Танки Leopard 2 A4, імовірно, будуть передані Україні до середини квітня.
Фото: сайт Соцпартії Іспанії