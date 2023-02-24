США втратять НАТО, якщо перестануть підтримувати Україну, — Зеленський

Вони втратять впливовість, каже Зеленський

Володимир Зеленський вважає, що якщо США припинять підтримувати Україну, то втратять НАТО.

Про це український лідер сказав на пресконференції "Лютий. Рік незламності".

"Якщо вони не будуть підтримувати Україну, вони втратять НАТО. Вони втратять впливовість США, вони втратять лідерські позиції у світі і вони втратять підтримку країни, в якій 40 млн людей, в якій мільйони дітей. Невже американські діти кращі за наших?", — вважає Зеленський.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський відповів на питання, що ж буде з рф у майбутньому. З його слів, доля країни-терористки його не хвилює.

Також ми писали, що за останніми даними, глава України Володимир Зеленський вижив не менш як у 12 замахах, що сталися з 24 лютого. Український лідер зізнався, що не думав про можливі замахи на своє життя в перші дні військового конфлікту з росією, але замислювався про те, яким буде майбутнє його сім'ї та країни, якщо він загине.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський наголосив, що якщо погодитися на кордони 2014 року, люди житимуть і знатимуть, що за кілька років окупанти повернуться. Він зазначив, що Україна повинна повернути всю територію, яка була визнана світом у 1991 році.