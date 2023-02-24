США потеряют НАТО, если перестанут поддерживать Украину, — Зеленский
Владимир Зеленский считает, что если США перестанут поддерживать Украину, то потеряют НАТО.
Об этом украинский лидер сказал на пресс-конференции "Февраль. Год несокрушимости".
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"Если они не будут поддерживать Украину, они потеряют НАТО. Они потеряют влиятельность США, они потеряют лидерские позиции в мире и они потеряют поддержку страны, в которой 40 млн человек, в которой миллионы детей. Неужели американские дети лучше наших?" , – считает Зеленский.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский ответил на вопрос, что же будет с РФ в будущем. По его словам, судьба страны-террористки его не волнует.
Также мы писали, что по последним данным, глава Украины Владимир Зеленский выжил не менее чем в 12 покушениях, произошедших с 24 февраля. Украинский лидер признался, что не думал о возможных покушениях на свою жизнь в первые дни военного конфликта с россией, но задумывался о том, каким будет будущее его семьи и страны, если он погибнет.
Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что если согласиться на границы 2014 года, люди будут жить и знать, что через несколько лет оккупанты вернутся. Он отметил, что Украина должна вернуть всю территорию, признанную миром в 1991 году.