США требуют от Польши разъяснений относительно ее поддержки Украины

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Соединенные Штаты Америки требуют от Польши разъяснений относительно ее поддержки Украины. Это произошло после того, как польские чиновники допустили, что Варшава может прекратить военную помощь.

Об этом сообщает Bloomberg.

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Разъяснение от Польши

Чиновник на условиях анонимности рассказал Bloomberg, что Польша остается преданной поддержке Украины, но точная позиция страны неясна.

Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил ранее, что страна прекратила поставки оружия в Украину, усиливая спор со своим восточным соседом, что подрывает жизненно важный альянс в борьбе Киева против агрессии России.

Впоследствии обе стороны призвали к ослаблению напряженности. Публичный спор внезапно поставил под сомнение единство, определяющее отношения между партнерами.

Ссора, которая началась из-за поставок украинского зерна, ставших политической ответственностью для Польши, рисковала поставить под угрозу европейскую солидарность с Украиной против российского вторжения.

"Тем не менее, американский чиновник заявил, что разногласия между союзниками пока не привели к трещинам в единстве коалиции, которая поддерживает Украину — усилия, которые, по словам чиновника, вероятно, растянутся на несколько лет", — говорится в материале.

Один из европейских дипломатов рассказал, что польские коллеги в частном порядке заверили иностранных коллег, что военная поддержка Украины со стороны Польши будет продолжаться, хотя и в меньших масштабах. По его словам, потеря поддержки Варшавы может оказаться губительной для военных усилий Украины, поскольку это рискует подорвать единство НАТО.

Напомним, на вопрос о том, будет ли Польша продолжать помогать Украине оружием, Моравецкий ответил, что Варшава не передает Киеву вооружение, потому что вооружается сама. Однако он отметил, что решение Польши приостановить военную помощь Украине никак не повлияет на безопасность последней.

Также мы писали, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что его страна не может передать Украине новое оружие, которое она сейчас покупает для польской армии на миллиарды долларов. Это вооружение необходимо для укрепления безопасности Польши и не предназначено ни для кого другого.