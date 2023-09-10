США та РФ оцінили підсумкову декларацію G20, в якій не засудили Москву

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Фото: Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS

Сполучені Штати Америки та Росія відреагували на декларацію за підсумками саміту G20. Країни позитивно оцінили її.

Про це повідомляє Reuters.

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Саміт G20

США та РФ високо оцінили консенсус, який не засуджував Москву за війну в Україні, але закликав членів G20 уникати застосування сили.

Прем'єр Індії Нарендра Моді запропонував лідерам груп провести віртуальну зустріч у листопаді, щоб розглянути прогрес щодо політичних пропозицій і цілей, оголошених на саміті.

"Ми зобов’язані розглянути пропозиції, які були зроблені, щоб побачити, як можна прискорити прогрес", — сказав він.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров наголосив, що саміт був успішним для Індії, а також для Глобального Півдня, країн світу, що розвиваються.

За його словами, позиція Глобального Півдня на переговорах допомогла "запобігти тому, щоб порядок денний G20 був затьмарений Україною".

"Індія справді консолідувала членів G20 із Глобального Півдня", — заявив Лавров.

Радник Білого дому з питань національної безпеки Джейк Салліван зазначив, що декларація саміту дуже добре відстоює принцип, згідно з яким держави не можуть використовувати силу для отримання територій або для порушення територіальної цілісності, суверенітету чи політичної незалежності інших держав.

Німеччина та Британія також позитивно оцінили резолюцію, але Україна заявила, що "немає чим пишатися".

Нагадаємо, учасники саміту G20 вчора, 9 вересня, ухвалили підсумкову декларацію, в якій закликали до миру, проте не висловили засудження щодо повномасштабної війни Росії проти України. Її вміст прокоментував речник МЗС Олег Ніколенко.

Також ми писали, що у суботу, 9 вересня, в столиці Індії Нью-Делі стартував дводенний саміт наймогутніших країн (G20). Водночас учасники так і не змогли досягти конкретних формулювань щодо війни в Україні.