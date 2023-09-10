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США и РФ оценили итоговую декларацию G20, в которой не осудили Москву

10 сентября 2023 14:34
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
США и РФ оценили итоговую декларацию G20, в которой не осудили Москву
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Фото: Russian Foreign Ministry/Handout via REUTERS
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Соединенные Штаты Америки и Россия отреагировали на декларацию по итогам саммита G20. Страны положительно оценили ее.

Об этом сообщает Reuters.

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Саммит G20

США и РФ высоко оценили консенсус, который не осуждал Москву за войну в Украине, но призвал членов G20 избегать применения силы.

Премьер Индии Нарендра Моди предложил лидерам групп провести виртуальную встречу в ноябре, чтобы рассмотреть прогресс политических предложений и целей, объявленных на саммите.

"Мы обязаны рассмотреть предложения, которые были сделаны, чтобы увидеть, как можно ускорить прогресс", — сказал он.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что саммит был успешным для Индии, а также для Глобального Юга, стран мира, которые развиваются.

По его словам, позиция Глобального Юга на переговорах помогла "предотвратить то, чтобы повестка дня G20 была омрачена Украиной".

"Индия действительно консолидировала членов G20 с Глобального Юга", — заявил Лавров.

Советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что декларация саммита очень хорошо отстаивает принцип, согласно которому государства не могут использовать силу для получения территорий или для нарушения территориальной целостности, суверенитета или политической независимости других государств.

Германия и Британия также положительно оценили резолюцию, но Украина заявила, что "нечем гордиться".

Напомним, участники саммита G20 вчера, 9 сентября, приняли итоговую декларацию, в которой призвали к миру, однако не высказали осуждение по поводу полномасштабной войны России против Украины. Ее содержание прокомментировал спикер МИД Олег Николенко.

Также мы писали, что в субботу, 9 сентября, в столице Индии Нью-Дели стартовал двухдневный саммит самых могущественных стран (G20). В то же время, участники так и не смогли достичь конкретных формулировок относительно войны в Украине.

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