США пригрозили Китаю наслідками через постачання зброї до рф

Представник Державного департаменту США Нед Прайс

Представник Державного департаменту США Нед Прайс висловив своє занепокоєння можливістю надання Китаєм рф летальної допомоги для використання в Україні, вважаючи це кроком, який може мати трагічні наслідки для народу України. Він також зазначив, що це буде явним сигналом для інших країн щодо брехливості заяв Китаю про нейтралітет у конфлікті та може викликати у них питання щодо політики Пекіна.

Про це пише "Укрінформ".

Стурбованість США

Представник адміністрації США підкреслив, що допомога Китаєм Росії іншими способами, такими як економічна, дипломатична та політична підтримка, а також риторична підтримка, вже викликає питання в інших країнах. Він заявив, що це питання, на які Китай має дати відповідь, якщо він справді прагне залишатися нейтральним у цьому конфлікті.

"Все це питання, на які має відповісти країна, яка заявляє про свій нейтралітет у цій жорстокій агресивній війні, у цьому жорстокому територіальному завоюванні", — сказав Прайс.

Нагадаємо, що представник МЗС Китаю Мао Нін, коментуючи зустріч Президента України Володимира Зеленського та китайського лідера Сі Цзіньпіна, сказала, що Китай підтримує зв'язок з усіма сторонами російсько-українського конфлікту, включаючи Україну. Вона наголосила, що позиція Китаю щодо кризи в Україні є послідовною та чіткою.