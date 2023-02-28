США пригрозили Китаю наслідками через постачання зброї до рф
Представник Державного департаменту США Нед Прайс висловив своє занепокоєння можливістю надання Китаєм рф летальної допомоги для використання в Україні, вважаючи це кроком, який може мати трагічні наслідки для народу України. Він також зазначив, що це буде явним сигналом для інших країн щодо брехливості заяв Китаю про нейтралітет у конфлікті та може викликати у них питання щодо політики Пекіна.
Про це пише "Укрінформ".
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Стурбованість США
Представник адміністрації США підкреслив, що допомога Китаєм Росії іншими способами, такими як економічна, дипломатична та політична підтримка, а також риторична підтримка, вже викликає питання в інших країнах. Він заявив, що це питання, на які Китай має дати відповідь, якщо він справді прагне залишатися нейтральним у цьому конфлікті.
"Все це питання, на які має відповісти країна, яка заявляє про свій нейтралітет у цій жорстокій агресивній війні, у цьому жорстокому територіальному завоюванні", — сказав Прайс.
Нагадаємо, що представник МЗС Китаю Мао Нін, коментуючи зустріч Президента України Володимира Зеленського та китайського лідера Сі Цзіньпіна, сказала, що Китай підтримує зв'язок з усіма сторонами російсько-українського конфлікту, включаючи Україну. Вона наголосила, що позиція Китаю щодо кризи в Україні є послідовною та чіткою.