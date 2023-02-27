Китай прокомментировал возможную встречу Зеленского и Си Цзиньпина

Представитель МИД Китая Мао Нин

Представитель МИД Китая Мао Нин комментируя встречу Президента Украины Владимира Зеленского и китайского лидера Си Цзиньпина сказала, что Китай поддерживает связь со всеми сторонами российско-украинского конфликта, включая Украину. Она подчеркнула, что позиция Китая относительно кризиса в Украине является последовательной и четкой.

Об этом пишет Reuters.

Китай призывает к миру

В сообщении указывается, что Китай призывает к миру и диалогу для политического разрешения конфликта. При этом Мао Нин отметила, что Китай всегда был на связи со всеми привлеченными сторонами в конфликте, и включал в этот список Украину. Она подчеркнула, что Китай поддерживает диалог между противоборствующими сторонами и их политическое решение конфликта.

Позиция Китая по российско-украинскому конфликту остается неизменной, и страна продолжит призывать к миру и диалогу между противоборствующими сторонами. Кроме того, Китай будет продолжать поддерживать связь со всеми привлеченными сторонами в конфликте, включая Украину.

Напомним, что Китай может посодействовать оружием российской федерации. Однако это будет делать скрыто, если страна действительно решится на такой шаг.

Также сообщалось, что Китай исповедует позицию двойных стандартов. Поэтому ожидать каких-нибудь полезных сдвигов после объявления Китаем своих 12 "мирных пунктов" вряд ли стоит.