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США пригрозили Китаю последствиями из-за поставок оружия в рф

28 февраля 2023 07:43
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Представитель Государственного департамента США Нед Прайс
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Представитель Государственного департамента США, Нед Прайс выразил свою обеспокоенность возможностью предоставления Китаем рф летальной помощи для использования в Украине, считая это шагом, который может иметь трагические последствия для народа Украины. Он также отметил, что это будет явным сигналом для других стран о лживости заявлений Китая о нейтралитете в конфликте и может вызвать у них вопросы относительно политики Пекина.

Об этом пишет "Укринформ".

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Обеспокоенность США

Представитель администрации США подчеркнул, что помощь Китаем рф другими способами, такими как экономическая, дипломатическая и политическая поддержка, а также риторическая поддержка, уже вызывает вопросы у других стран. Он заявил, что это вопросы, на которые Китай должен дать ответ, если он действительно стремится оставаться нейтральным в этом конфликте.

"Все это вопросы, на которые должна ответить страна, которая заявляет о своем нейтралитете в этой жестокой агрессивной войне, в этом жестоком территориальном завоевании", — сказал Прайс.

Напомним, что представитель МИД Китая Мао Нин комментируя встречу Президента Украины Владимира Зеленского и китайского лидера Си Цзиньпина сказала, что Китай поддерживает связь со всеми сторонами российско-украинского конфликта, включая Украину. Она подчеркнула, что позиция Китая относительно кризиса в Украине является последовательной и четкой. 

 

 

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