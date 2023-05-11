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США на саміті G7 говоритимуть про обмеження здатності Росії обходити санкції

11 травня 2023 10:27
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
США на саміті G7 говоритимуть про обмеження здатності Росії обходити санкції
Міністерка фінансів США Джанет Єллен. Фото: Reuters/Shuji Kajiyama/Pool
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Сполучені Штати Америки планують зайнятися каналами та шляхами, якими Росія обходить західні санкції. Саме ця тема стане однією із головних на зустрічі міністрів фінансів Великої сімки.

Про це повідомляє інформаційне агентство Bloomberg.

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Міністерка фінансів Сполучених Штатів Америки Джанет Єллен заявила, що США планують придушити здатність Росії обходити накладені на неї за вторгнення в Україну західні санкції.

"Цього року центральною частиною нашої стратегії є вжиття подальших дій, щоб перешкодити спробам Росії уникнути наших санкцій", — наголосила представниця американського федерального уряду.

Переговори на саміті Великої сімки

Саме про це Єллен планує говорити із колегами з країн Великої сімки.

Міністерка фінансів США перебуває зараз у Японії, де і проводить зустрічі в рамках Групи семи із міністрами фінансів та керівниками центральних банків країн-членів G7.

Головними темами переговорів, за словами Джанет Єллен, є тиск на компанії та юрисдикції, які допомагають Росії обходити санкції, і закриття конкретних каналів для постачання до РФ військового обладнання.

Нагадаємо, у квітні на зустрічі міністрів закордонних справ Велика сімка домовилася посилити контроль за постачанням зброї Росії.

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