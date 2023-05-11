США на саммите G7 будут говорить об ограничении способности России обходить санкции
Соединенные Штаты Америки планируют заняться каналами и путями, по которым Россия обходит западные санкции. Именно эта тема станет одной из главных на встрече министров финансов Большой семерки.
Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.
США против России
Министр финансов Соединенных Штатов Америки Джанет Йеллен заявила, что США планируют подавить способность России обходить наложенные на нее за вторжение в Украину западные санкции.
"В этом году центральной частью нашей стратегии является принятие дальнейших действий, чтобы воспрепятствовать попыткам России избежать наших санкций", — подчеркнула представитель американского федерального правительства.
Переговоры на саммите Большой семерки
Именно об этом Йеллен планирует говорить с коллегами из стран Большой семерки.
Министр финансов США находится сейчас в Японии, где и проводит встречи в рамках Группы семи с министрами финансов и руководителями центральных банков стран-членов G7.
Главными темами переговоров, по словам Джанет Йеллен, является давление на компании и юрисдикции, помогающие России обходить санкции, и закрытие конкретных каналов для поставки в РФ военного оборудования.
Напомним, в апреле на встрече министров иностранных дел Большая семерка договорилась ужесточить контроль за поставками оружия России.