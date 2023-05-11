США на саммите G7 будут говорить об ограничении способности России обходить санкции

Министр финансов США Джанет Йеллен. Фото: Reuters/Shuji Kajiyama/Pool

Соединенные Штаты Америки планируют заняться каналами и путями, по которым Россия обходит западные санкции. Именно эта тема станет одной из главных на встрече министров финансов Большой семерки.

Об этом сообщает информационное агентство Bloomberg.

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Министр финансов Соединенных Штатов Америки Джанет Йеллен заявила, что США планируют подавить способность России обходить наложенные на нее за вторжение в Украину западные санкции.

"В этом году центральной частью нашей стратегии является принятие дальнейших действий, чтобы воспрепятствовать попыткам России избежать наших санкций", — подчеркнула представитель американского федерального правительства.

Переговоры на саммите Большой семерки

Именно об этом Йеллен планирует говорить с коллегами из стран Большой семерки.

Министр финансов США находится сейчас в Японии, где и проводит встречи в рамках Группы семи с министрами финансов и руководителями центральных банков стран-членов G7.

Главными темами переговоров, по словам Джанет Йеллен, является давление на компании и юрисдикции, помогающие России обходить санкции, и закрытие конкретных каналов для поставки в РФ военного оборудования.

Напомним, в апреле на встрече министров иностранных дел Большая семерка договорилась ужесточить контроль за поставками оружия России.