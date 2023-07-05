США хочуть бачити на чолі НАТО голову Єврокомісії фон дер Ляєн, — ЗМІ

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Reuters/Leah Millis

Після невдачі із кандидатурою Бена Воллеса Сполучені Штати Америки мають іншого фаворита на посаду генерального секретаря НАТО. Це голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Про це повідомляє видання The Telegraph.

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Захід не домовився

Лідери НАТО планували оголосити на Вільнюському саміті прізвище нового генерального секретаря Альянсу.

Але вони не зуміли домовитися, зокрема, щодо кандидатури міністра оборони Великої Британії Бена Воллеса, якого підтримували, зокрема, Сполучені Штати Америки.

Кандидатура Білого дому

Як дізналося видання із посиланням на джерела, Сполучені Штати мають свого фаворита.

Білий дім підтримує кандидатуру колишньої міністерки оборони Німеччини, голови Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн.

За інформацією іншого джерела, фон дер Ляєн та президент США Джо Байден встановили міцний зв’язок за останні роки. Йдеться про питання Китаю, України та зміни клімату.

Нагадаємо, учора, 4 липня, чинний генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що його повноваження продовжені ще на рік, до 1 жовтня 2024 року.