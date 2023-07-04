Неможливо уявити Євросоюз без України, — Урсула фон дер Ляєн

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS

Уявити Європейський Союз без України, Молдови та Західних Балкан — неможливо. І саме зараз варто подумати, яким буде ЄС, коли ці країни стануть його частиною.

Про це на пресконференції заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

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Перебуваючи в Іспанії, Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність інституційних реформ при розширенні Європейського блоку.

"Ми маємо знайти відповідь на принципові питання: як буде виглядати процес прийняття рішень та використання спільного фінансування, як будуть формуватися напрямки спільної політики, і якою має бути сила, яку в Європі хочуть бачити її громадяни", — заявила голова Єврокомісії.

Зауважимо, Україна з минулого року є кандидатом на вступ до Європейського союзу та має виконати низку умов для того, щоб отримати членство. Єврокомісар Олівер Вархеї наприкінці червня заявив, що Україна виконала вже 2 із 7 рекомендацій Єврокомісії для початку переговорів про вступ.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Вони обговорили шлях країни до Європейського Союзу та НАТО.

Глава держави розповів, що з прем'єром Іспанії обговорив захист від російської агресії. За словами Зеленського, Іспанія підтримує Україну на шляху до вступу в Європейський Союз.