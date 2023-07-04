Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Політика arrow Неможливо уявити Євросоюз без України, — Урсула фон дер Ляєн arrow

Неможливо уявити Євросоюз без України, — Урсула фон дер Ляєн

4 липня 2023 03:50
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Неможливо уявити Євросоюз без України, — Урсула фон дер Ляєн
Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Уявити Європейський Союз без України, Молдови та Західних Балкан — неможливо. І саме зараз варто подумати, яким буде ЄС, коли ці країни стануть його частиною.

Про це на пресконференції заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Читайте також:

Заяви Урсули фон дер Ляєн

Перебуваючи в Іспанії, Урсула фон дер Ляєн заявила про необхідність інституційних реформ при розширенні Європейського блоку.

"Ми маємо знайти відповідь на принципові питання: як буде виглядати процес прийняття рішень та використання спільного фінансування, як будуть формуватися напрямки спільної політики, і якою має бути сила, яку в Європі хочуть бачити її громадяни", — заявила голова Єврокомісії.

Зауважимо, Україна з минулого року є кандидатом на вступ до Європейського союзу та має виконати низку умов для того, щоб отримати членство. Єврокомісар Олівер Вархеї наприкінці червня заявив, що Україна виконала вже 2 із 7 рекомендацій Єврокомісії для початку переговорів про вступ.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Вони обговорили шлях країни до Європейського Союзу та НАТО.

Глава держави розповів, що з прем'єром Іспанії обговорив захист від російської агресії. За словами Зеленського, Іспанія підтримує Україну на шляху до вступу в Європейський Союз.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

None

Новий випуск спецпроєкту "Герої в тилу": історії порятунку тварин

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз