США хотят видеть во главе НАТО главу Еврокомиссии фон дер Ляйен, — СМИ
После неудачи с кандидатурой Бена Уоллеса Соединенные Штаты Америки имеют другого фаворита на пост генерального секретаря НАТО. Это глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Об этом сообщает издание The Telegraph.
Запад не договорился
Лидеры НАТО планировали объявить на Вильнюсском саммите фамилию нового генерального секретаря Североатлантического союза.
Но они не сумели договориться, в частности, о кандидатуре министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, которого поддерживали, в частности, Соединенные Штаты Америки.
Кандидатура Белого дома
Как узнало издание со ссылкой на источники, у Соединенных Штатов есть свой фаворит.
Белый дом поддерживает кандидатуру бывшей министра обороны Германии, главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.
По информации другого источника, фон дер Ляйен и президент США Джо Байден установили прочную связь за последние годы. Речь идет о вопросах Китая, Украины и изменениях климата.
Напомним, вчера, 4 июля, действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что его полномочия продлены еще на год, до 1 октября 2024 года.