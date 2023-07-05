США хотят видеть во главе НАТО главу Еврокомиссии фон дер Ляйен, — СМИ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Reuters/Leah Millis

После неудачи с кандидатурой Бена Уоллеса Соединенные Штаты Америки имеют другого фаворита на пост генерального секретаря НАТО. Это глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Об этом сообщает издание The Telegraph.

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Запад не договорился

Лидеры НАТО планировали объявить на Вильнюсском саммите фамилию нового генерального секретаря Североатлантического союза.

Но они не сумели договориться, в частности, о кандидатуре министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, которого поддерживали, в частности, Соединенные Штаты Америки.

Кандидатура Белого дома

Как узнало издание со ссылкой на источники, у Соединенных Штатов есть свой фаворит.

Белый дом поддерживает кандидатуру бывшей министра обороны Германии, главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

По информации другого источника, фон дер Ляйен и президент США Джо Байден установили прочную связь за последние годы. Речь идет о вопросах Китая, Украины и изменениях климата.

Напомним, вчера, 4 июля, действующий генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что его полномочия продлены еще на год, до 1 октября 2024 года.