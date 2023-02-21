Нові санкції США торкнуться 200 фізичних і юридичних осіб із росії, — WSJ

Нові обмеження торкнуться російських чиновників

Цього тижня Сполучені Штати Америки введуть нові санкції проти путінського режиму. Цього разу до списку потраплять ще приблизно 200 російських посадовців.

Про це пише видання The Wall Street Journal.

Нові санкції США

За інформацією джерел WSJ, до нового санкційного списку США потраплять 200 російських юридичних та фізичних осіб. Серед них — губернатори та члени сімей російських чиновників.

Видання також повідомляє, що обмежувальні заходи будуть введені проти компаній військово-промислового комплексу, підприємств, які займаються виробництвом супутніх матеріалів, технологічних фірм, а також мереж, які залучені для обходу санкцій.

Очікується, що Міністерство фінансів США представить цей список вже цього тижня.

Як відомо, напередодні президент США Джо Байден анонсував нові санкції проти росії до роковин вторгнення в Україну.

Нагадаємо, напередодні рада ЄС вирішила продовжити санкції проти росії, запроваджені після визнання "незалежності" окупованих територій Донецької та Луганської областей. Обмеження продовжено до 24 лютого 2024 року.

За прогнозами експертів KSE Institute, через міжнародні санкції у 2023 році реальний ВВП країни-агресора скоротиться на 6,1%, а в 2024 році — ще на 2,0%.