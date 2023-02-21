Нові санкції США торкнуться 200 фізичних і юридичних осіб із росії, — WSJ

США введуть санкції ще проти 200 фізичних та юридичних осіб із росії, — WSJ
Цього тижня Сполучені Штати Америки введуть нові санкції проти путінського режиму. Цього разу до списку потраплять ще приблизно 200 російських посадовців.
Про це пише видання The Wall Street Journal.
-
"На сході йдуть жорстокі бої": Зеленський розповів про засідання Ставки
-
У Маріуполі лунають потужні вибухи: що відомо
-
БЕБ звинувачує агропідприємство екснардепа у несплаті податків на 42 млн гривень
-
З Туреччини повернулася друга група українських рятувальників
-
"Ми всі об’єднані та сміливі": Зеленський подякував Байдену за підтримку
-
Конгресмен США Маккол закликає якнайшвидше передати Україні винищувачі
-
В Італії заявили про новий пакет військової допомоги Україні: що до нього увійде
-
Рік війни став "краш-тестом" банківської системи: підсумки від НБУ
-
"Айнтрахт" проти "Наполі" у 1/8 Ліги чемпіонів: відомі стартові склади команд
-
Секретар РНБО Данілов розповів, коли Україна перейде у контрнаступ
Нові санкції США
За інформацією джерел WSJ, до нового санкційного списку США потраплять 200 російських юридичних та фізичних осіб. Серед них — губернатори та члени сімей російських чиновників.
Видання також повідомляє, що обмежувальні заходи будуть введені проти компаній військово-промислового комплексу, підприємств, які займаються виробництвом супутніх матеріалів, технологічних фірм, а також мереж, які залучені для обходу санкцій.
Очікується, що Міністерство фінансів США представить цей список вже цього тижня.
Як відомо, напередодні президент США Джо Байден анонсував нові санкції проти росії до роковин вторгнення в Україну.
Нагадаємо, напередодні рада ЄС вирішила продовжити санкції проти росії, запроваджені після визнання "незалежності" окупованих територій Донецької та Луганської областей. Обмеження продовжено до 24 лютого 2024 року.
За прогнозами експертів KSE Institute, через міжнародні санкції у 2023 році реальний ВВП країни-агресора скоротиться на 6,1%, а в 2024 році — ще на 2,0%.