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США и Япония ввели новые мощные санкции против России

20 мая 2023 11:57
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко
США и Япония ввели новые мощные санкции против России
Президент США Джо Байден (слева) и премьер-министр Японии Фумио Кидиса с супругами на саммите G7 в Хиросиме. Фото: Reuters/Susan Walsh/Pool
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Владимир Мыленко

На саммите Большой семерки было объявлено о новых мощных санкциях против России . Эти санкции были введены Соединенными Штатами Америки и Японией.

Об этом сообщает японское издание Nikkei.

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Соединенные Штаты Америки и Япония ввели новые санкции против Российской Федерации.

Объявление этих санкций состоялось на саммите лидеров стран Большой семерки в японском городе Хиросима.

Против кого введены санкции

В санкционный список вошли сотни физических и юридических лиц, связанных с полномасштабной войной, которую Россия развязала в Украине.

Американская сторона подчеркнула, что эти санкции являются поддержкой "сегодняшнего обязательства лидеров G7 относительно дальнейшего нацеливания на работающих в секторах ключевых для российской военно-промышленной базы".

Так, минфин США объявило о санкциях против 22 человек и 104 организаций, Госдеп — против 200 человек и организаций, минторговли — против 71 физического и юридического лица.

Япония, в свою очередь, запретила экспорт около 80 российских компаний, связанных с армией страны-агрессора.

Напомним, что вчера, 19 мая, Великобритания объявила о новых санкциях против Российской Федерации. Они направлены против юридических и физических лиц, связанных со способностью финансировать и вести войну против Украины.

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