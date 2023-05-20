США и Япония ввели новые мощные санкции против России
На саммите Большой семерки было объявлено о новых мощных санкциях против России . Эти санкции были введены Соединенными Штатами Америки и Японией.
Об этом сообщает японское издание Nikkei.
Новые санкции против агрессора
Соединенные Штаты Америки и Япония ввели новые санкции против Российской Федерации.
Объявление этих санкций состоялось на саммите лидеров стран Большой семерки в японском городе Хиросима.
Против кого введены санкции
В санкционный список вошли сотни физических и юридических лиц, связанных с полномасштабной войной, которую Россия развязала в Украине.
Американская сторона подчеркнула, что эти санкции являются поддержкой "сегодняшнего обязательства лидеров G7 относительно дальнейшего нацеливания на работающих в секторах ключевых для российской военно-промышленной базы".
Так, минфин США объявило о санкциях против 22 человек и 104 организаций, Госдеп — против 200 человек и организаций, минторговли — против 71 физического и юридического лица.
Япония, в свою очередь, запретила экспорт около 80 российских компаний, связанных с армией страны-агрессора.
Напомним, что вчера, 19 мая, Великобритания объявила о новых санкциях против Российской Федерации. Они направлены против юридических и физических лиц, связанных со способностью финансировать и вести войну против Украины.