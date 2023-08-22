Справа Трампа: експрезидент США внесе 200 тисяч доларів застави

Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS

Колишній президент США Дональд Трамп погодився внести заставу в розмірі 200 тисяч доларів у справі про втручання у вибори. Це стало відомо після зустрічі адвокатів Трампа із офісом окружного прокурора округу Фултон.

Про це пише агенція CNN.

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У понеділок адвокати Трампа зустрілися з офісом окружного прокурора округу Фултон. Там вони погодили умови свого підзахисного у разі внесення застави. Вони виявилися набагато жорскішими, ніж зазначалося раніше.

Тепер колишньому президенту прямо заборонено використовувати соціальні мережі для нападу на усіх, хто причетний до його справи.

"Відповідач не повинен вчиняти жодних дій, спрямованих на залякування будь-якої особи, яка, як йому відомо, є співобвинуваченим або свідком у цій справі, або іншим чином перешкоджати здійсненню правосуддя", — йдеться в ухвалі судді.

Нагадаємо, в Атланті велике журі звинуватило Дональда Трампа та 18 його сподвижників з приводу їхніх спроб підриву президентських виборів у 2020 році. Це історичне звинувачення, яке містить 41 пункт, стало вже четвертою кримінальною справою проти Трампа.

У повідомленні йдеться, що, згідно з обвинуваченням, Трамп та його учасники "запланували і намагалися спотворювати результати" виборів після того, як вибори в штаті Джорджія не були виграні ним. Розслідування, проведене під керівництвом головного прокурора округу Фултон Фані Вілліса, розкриває низку спроб прихильників експрезидента вплинути на результат виборів 2020 року.

Повідомляється, що Трампу висунули чотири пункти обвинувачення у розслідуванні щодо подій 6 січня 2021 року та за спроби утриматися при владі після того, які він програв Байдену на виборах.

Окрім цього, колишньому президенту висунули 40 пунктів за його роботу з секретними матеріалами в Мар-а-Лаго після того, як пішов з влади, а також 34 пункти в незаконному отриманні грошей перед виборами у 2016 році.