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Фальсифікація виборів-2020 та штурм Капітолія: Трампу висунули звинувачення

4 серпня 2023 00:01
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Фальсифікація виборів-2020 та штурм Капітолія: Трампу висунули звинувачення
Колишній президент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Сьогодні, 3 серпня, колишньому президенту США Дональду Трампу висунули звинувачення у справі про спроби фальсифікувати результати виборів 2020 року. 

Окружний суд Вашингтона обрав йому запобіжний захід. Про це повідомляє видання The New York Times.

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Трампу висунули звинувачення

Повідомляється, що сторони дійшли згоди щодо запобіжного заходу — особисте зобов'язання. Відповідно до нього, Трамп не має порушувати федеральні закони або закони штату, підписати зобов'язання про явку і з'являтися в суді після виклику.

До того ж Трампу заборонено спілкуватися зі свідками у справі особисто, це може робити виключно через своїх адвокатів. На такі умови Трамп пристав.

Зауважимо, напередодні Трампу висунули кримінальні звинувачення — спробу сфальсифікувати вибори.

Суд висунув йому звинувачення за такими пунктами:

  • змова з метою обману США;
  • змова з метою фальсифікації показань свідків;
  • змова проти прав американських громадян;
  • перешкоджання та спроба перешкоджання розгляду.

Наступне засідання у справі відбудеться 28 серпня цього року.

Також повідомляється, що Трамп не визнав своєї провини у справі штурму Капітолія у 2021 році. 

Нагадаємо, колишньому президенту США Дональду Трампу може загрожувати понад 500 років в'язниці за спробу скасувати вибори у 2020 році. Таку заяву своїм прихильникам зробив сам Трамп в електронному листі. 

Повідомляється, що Трампу висунули чотири пункти у розслідуванні щодо подій 6 січня 2021 року та за спроби утриматися при владі після того, які він програв Байдену на виборах. 

Окрім цього, колишньому президенту висунули 40 пунктів за його роботу з секретними матеріалами в Мар-а-Лаго після того, як пішов з влади, а також 34 пункти в незаконному отриманні грошей перед виборами у 2016 році.

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