Фальсифікація виборів-2020 та штурм Капітолія: Трампу висунули звинувачення
Сьогодні, 3 серпня, колишньому президенту США Дональду Трампу висунули звинувачення у справі про спроби фальсифікувати результати виборів 2020 року.
Окружний суд Вашингтона обрав йому запобіжний захід. Про це повідомляє видання The New York Times.
Трампу висунули звинувачення
Повідомляється, що сторони дійшли згоди щодо запобіжного заходу — особисте зобов'язання. Відповідно до нього, Трамп не має порушувати федеральні закони або закони штату, підписати зобов'язання про явку і з'являтися в суді після виклику.
До того ж Трампу заборонено спілкуватися зі свідками у справі особисто, це може робити виключно через своїх адвокатів. На такі умови Трамп пристав.
Зауважимо, напередодні Трампу висунули кримінальні звинувачення — спробу сфальсифікувати вибори.
Суд висунув йому звинувачення за такими пунктами:
- змова з метою обману США;
- змова з метою фальсифікації показань свідків;
- змова проти прав американських громадян;
- перешкоджання та спроба перешкоджання розгляду.
Наступне засідання у справі відбудеться 28 серпня цього року.
Також повідомляється, що Трамп не визнав своєї провини у справі штурму Капітолія у 2021 році.
Нагадаємо, колишньому президенту США Дональду Трампу може загрожувати понад 500 років в'язниці за спробу скасувати вибори у 2020 році. Таку заяву своїм прихильникам зробив сам Трамп в електронному листі.
Повідомляється, що Трампу висунули чотири пункти у розслідуванні щодо подій 6 січня 2021 року та за спроби утриматися при владі після того, які він програв Байдену на виборах.
Окрім цього, колишньому президенту висунули 40 пунктів за його роботу з секретними матеріалами в Мар-а-Лаго після того, як пішов з влади, а також 34 пункти в незаконному отриманні грошей перед виборами у 2016 році.