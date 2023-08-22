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Дело Трампа: экс-президент США внесет 200 тысяч долларов залога

22 августа 2023 02:24
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Дело Трампа: экс-президент США внесет 200 тысяч долларов залога
Экспрезидент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Бывший президент США Дональд Трамп согласился внести залог в размере 200 тысяч долларов по делу о вмешательстве в выборы. Это стало известно после встречи адвокатов Трампа с офисом окружного прокурора округа Фултон.

Об этом пишет агентство CNN.

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В понедельник адвокаты Трампа встретились с офисом окружного прокурора округа Фултон. Там они согласовали условия своего подзащитного при внесении залога. Они оказались гораздо жестче, чем отмечалось ранее.

Теперь бывшему президенту прямо запрещено использовать социальные сети для нападения на всех причастных к его делу.

"Ответчик не должен предпринимать никаких действий, направленных на запугивание любого лица, которое, как ему известно, является сообвиняемым или свидетелем по этому делу, или иным образом препятствовать осуществлению правосудия", — говорится в постановлении судьи.

Напомним, в Атланте большое жюри обвинило Дональда Трампа и 18 его сподвижников по поводу их попыток подрыва президентских выборов в 2020 году. Это историческое обвинение, содержащее 41 пункт, стало уже четвертым уголовным делом против Трампа.

В сообщении говорится, что, согласно обвинению, Трамп и его участники "запланировали и пытались искажать результаты" выборов после того, как выборы в штате Джорджия не были выиграны им. Расследование, проведенное под руководством главного прокурора округа Фултон Фанни Уиллиса, раскрывает ряд попыток сторонников экспрезидента повлиять на исход выборов 2020 года.

Сообщается, что Трампу выдвинули четыре пункта обвинения в расследовании событий 6 января 2021 года и за попытки удержаться у власти после того, как он проиграл Байдену на выборах.

Кроме этого, бывшему президенту выдвинули 40 пунктов за его работу с секретными материалами в Мар-а-Лаго после ухода из власти, а также 34 пункта в незаконном получении денег перед выборами в 2016 году.

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