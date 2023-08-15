Трампу висунули звинувачення у ще одній кримінальній справі

Експрезидент США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Evelyn Hockstein

В Атланті велике журі звинуватило Дональда Трампа та 18 його сподвижників з приводу їхніх спроб підриву президентських виборів у 2020 році. Це історичне звинувачення, яке містить 41 пункт, стало вже четвертою кримінальною справою проти Трампа.

Про це повідомляє CNN.

Читайте також:

Звинувачення Трампу

У повідомленні йдеться, що, згідно з обвинуваченням, Трамп та його учасники "запланували і намагалися спотворювати результати" виборів після того, як вибори в штаті Джорджія не були виграні ним. Розслідування, проведене під керівництвом головного прокурора округу Фултон Фані Вілліса, розкриває низку спроб прихильників експрезидента вплинути на результат виборів 2020 року.

Також повідомляється, що ця справа відрізняється від звинувачень, пред'явлених спеціальним прокурором Джеком Смітом, оскільки у разі можливого повернення Трампа до влади у 2024 році, він не зможе використати своїх повноважень для надання впливу на справу або для звільнення себе та своїх прихильників від відповідальності у відповідно до законодавства штату або усунення місцевих прокурорів.

"Трамп та інші обвинувачені, які обвинувачуються в цьому обвинувальному висновку, відмовилися визнати, що Трамп програв і вони свідомо і навмисно приєдналися до змови з метою незаконно змінити результат виборів на користь Трампа", — йдеться в обвинувальному висновку.

Нагадаємо, що 3 серпня колишньому президентові США Дональду Трампу пред'явлено звинувачення у справі про спроби фальсифікувати результати виборів 2020 року.

Також ми повідомляли, що Дональду Трампу може загрожувати понад 500 років ув'язнення за спробу скасувати вибори у 2020 році. Таку заяву своїм шанувальникам зробив сам Трамп в електронному листі.

Повідомляється, що Трампу висунули чотири пункти у розслідуванні подій 6 січня 2021 року та за спроби утриматися при владі після того, як він програв Байдену на виборах.

Крім цього, колишньому президентові висунули 40 пунктів за його роботу із секретними матеріалами в Мар-а-Лаго після відходу з влади, а також 34 пункти у незаконному отриманні грошей перед виборами у 2016 році.