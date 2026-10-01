В Україні хочуть змінити правила у спорах батьків щодо дітей за кордоном: законопроєкт

Нардепи в залі парламенту. Фото: пресслужба Ради

Верховній Раді пропонують законодавчо уточнити правила визначення місця проживання дитини у випадках, коли батьки не можуть дійти згоди. Зокрема, проживання дитини за кордоном не повинно бути самостійною підставою для відмови у позові одного з батьків щодо визначення її місця проживання разом із ним в Україні. Також суд зможе розглядати справу за наявними доказами, якщо орган опіки та піклування не надасть свого висновку.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на картку законопроєкту.

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Діти за кордоном: які правила щодо місця проживання хочуть змінити

Чинне законодавство передбачає, що якщо батьки, які проживають окремо, не можуть домовитися, з ким житиме малолітня дитина, спір може вирішуватися органом опіки та піклування або судом. При цьому враховуються ставлення батьків до виконання обов’язків, прихильність дитини до кожного з них, її вік, стан здоров’я та інші важливі обставини.

Автори законопроєкту зазначають, що під час таких спорів суд має виходити насамперед із найкращих інтересів дитини. Серед обставин, які можуть мати значення, — умови проживання, доходи батьків, стосунки з дитиною, стан її здоров’я та безпека, а також місце навчання і сталі соціальні зв’язки.

Окремо пропонується врегулювати ситуації, коли дитина перебуває за межами України. У документі зазначається, що сам факт проживання дитини за кордоном не має впливати на розгляд спору про визначення її місця проживання та не може бути окремою підставою для відмови одному з батьків у визначенні місця проживання дитини разом із ним в Україні.

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Також законопроєкт передбачає, що якщо орган опіки та піклування з певних причин не надає висновок у такій справі, суд не повинен припиняти розгляд спору. У такому випадку рішення пропонується ухвалювати на підставі інших доказів, наявних у справі.

Необхідність змін автори пояснюють тим, що відповідні нюанси наразі прямо не визначені законодавством, через що розгляд спорів може затягуватися та посилювати конфлікти між батьками. Законопроєкт має на меті уточнити механізм визначення місця проживання дітей з урахуванням умов воєнного часу та ситуацій, коли дитина перебуває за кордоном.

Як писали Новини.LIVE, у Верховній Раді пропонують посилити відповідальність за порушення законодавства про ціни та ціноутворення. Для бізнесу за окремі порушення можуть запровадити санкції у розмірі до 100% необґрунтовано отриманої виручки, а також збільшити адміністративні штрафи.

Також Верховна Рада планує протягом 12–15 жовтня розглянути низку законопроєктів щодо транспорту, податків, пенсій та електротранспорту. Серед них — зміни у фінансуванні пасажирських залізничних перевезень, нові правила оподаткування міжнародних посилок і покупок на іноземних маркетплейсах та зміни щодо пенсій прокурорів. Також депутати можуть розглянути правила для користувачів персонального легкого електротранспорту та перенесення окремих термінів запровадження електронної простежуваності алкоголю й тютюнових виробів.