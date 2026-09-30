В Україні хочуть підвищити штрафи за завищення цін: зареєстровано законопроєкт

Нардепи в залі парламенту. Фото: пресслужба Ради

В Україні пропонують суттєво збільшити штрафи за порушення законодавства у сфері цін і ціноутворення. Відповідний законопроєкт зареєстрований у Верховній Раді передбачає посилення адміністративної та адміністративно-господарської відповідальності для громадян, посадових осіб і суб’єктів господарювання. Окремо пропонується посилити відповідальність за завищення регульованих цін та невиконання вимог органів контролю.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на картку законопроєкту.

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В Україні хочуть підвищити штрафи за завищення цін

Зокрема, за порушення порядку формування, встановлення та застосування цін і тарифів, а також знижок, націнок і доплат пропонують штрафувати громадян на 2550 гривень, а посадових осіб — на 3400 гривень.

Якщо таке порушення буде повторним протягом року, штраф для громадян становитиме 3400 гривень, а для посадових осіб — 4250 гривень.

Також пропонується запровадити окрему відповідальність за невиконання законних вимог посадових осіб органу, який контролює ціни, або створення перешкод для їхньої роботи. У такому разі громадянам загрожуватиме штраф у розмірі 5100 гривень, а посадовим особам — 5950 гривень.

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Для суб’єктів господарювання передбачаються окремі адміністративно-господарські санкції. Зокрема, за порушення порядку формування, встановлення та застосування державних регульованих цін пропонується стягувати 100% необґрунтовано отриманої виручки.

Якщо суб’єкт господарювання братиме плату за товари, які за законом мають надаватися безкоштовно, штраф також становитиме 100% вартості таких товарів. За надання контролюючому органу недостовірної інформації пропонується штраф у розмірі 51 000 гривень, а за невиконання приписів або створення перешкод для роботи контролерів — 102 000 гривень.

Необхідність посилення відповідальності автори законопроєкту пояснюють, зокрема, ситуацією на фармацевтичному ринку. За даними Держпродспоживслужби, протягом січня — серпня 2026 року було проведено 634 позапланові перевірки, під час яких у 412 випадках виявили порушення законодавства про ціни і ціноутворення.

Серед типових порушень називають завищення граничного розміру постачальницько-збутових та роздрібних надбавок на лікарські засоби. За цей період до адміністративної відповідальності притягнули 275 посадових осіб, а загальна сума накладених на них штрафів становила 684,1 тис. гривень.

Як писали Новини.LIVE, Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкт, який стосується участі України в окремих міжнародних домовленостях, пов’язаних із Договором про звичайні збройні сили в Європі. Документ передбачає намір України не ставати учасницею низки таких міжнародних договорів. Наразі законопроєкт перебуває на розгляді парламенту.

Також Новини.LIVE повідомляли, що наступного тижня Верховна Рада планує розглянути низку законопроєктів, зокрема щодо залізничних перевезень, пенсій прокурорів та правил для користувачів електротранспорту. Окремо депутати мають розглянути зміни до оподаткування міжнародних посилок та електронної простежуваності алкоголю й тютюнових виробів. Частина документів винесена на перше читання, частина — на друге.