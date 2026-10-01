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Главная Политика Споры родителей о детях за границей: какие изменения предлагают в Раде

Споры родителей о детях за границей: какие изменения предлагают в Раде

Ua ru
1 октября 2026 11:29
В Украине намерены изменить правила разрешения споров между родителями в отношении детей, находящихся за рубежом: законопроект
Депутаты Верховной Рады в зале парламента. Фото: пресс-служба Рады

Верховной Раде предлагают законодательно уточнить правила определения места проживания ребенка в случаях, когда родители не могут прийти к соглашению. В частности, проживание ребенка за рубежом не должно служить самостоятельным основанием для отклонения иска одного из родителей об определении места проживания ребенка вместе с ним в Украине. Также суд сможет рассматривать дело на основании имеющихся доказательств, если орган опеки и попечительства не предоставит своего заключения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на карточку законопроекта.

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Дети за рубежом: какие правила относительно места проживания хотят изменить

Действующее законодательство предусматривает, что если родители, проживающие отдельно, не могут договориться, с кем будет жить малолетний ребенок, спор может решаться органом опеки и попечительства или судом. При этом учитываются отношение родителей к выполнению обязанностей, привязанность ребенка к каждому из них, его возраст, состояние здоровья и другие важные обстоятельства.

Авторы законопроекта отмечают, что при таких спорах суд должен исходить прежде всего из наилучших интересов ребенка. Среди обстоятельств, которые могут иметь значение, — условия проживания, доходы родителей, отношения с ребенком, состояние его здоровья и безопасность, а также место учебы и устойчивые социальные связи.

Отдельно предлагается урегулировать ситуации, когда ребенок находится за пределами Украины. В документе отмечается, что сам факт проживания ребенка за рубежом не должен влиять на рассмотрение спора об определении его места жительства и не может служить отдельным основанием для отказа одному из родителей в определении места жительства ребенка вместе с ним в Украине.

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Также законопроект предусматривает, что если орган опеки и попечительства по определенным причинам не предоставляет заключение по такому делу, суд не должен прекращать рассмотрение спора. В таком случае решение предлагается принимать на основании других доказательств, имеющихся в деле.

Необходимость изменений авторы объясняют тем, что соответствующие нюансы в настоящее время прямо не определены законодательством, из-за чего рассмотрение споров может затягиваться и усугублять конфликты между родителями. Законопроект направлен на уточнение механизма определения места проживания детей с учетом условий военного времени и ситуаций, когда ребенок находится за границей.

Как писали Новини.LIVE, в Верховной Раде предлагают ужесточить ответственность за нарушение законодательства о ценах и ценообразовании. Для бизнеса за отдельные нарушения могут ввести санкции в размере до 100% необоснованно полученной выручки, а также увеличить административные штрафы.

Также Верховная Рада планирует в течение 12–15 октября рассмотреть ряд законопроектов, касающихся транспорта, налогов, пенсий и электротранспорта. Среди них — изменения в финансировании пассажирских железнодорожных перевозок, новые правила налогообложения международных посылок и покупок на зарубежных маркетплейсах, а также изменения, касающиеся пенсий прокуроров. Кроме того, депутаты могут рассмотреть правила для пользователей персонального легкого электротранспорта и перенос отдельных сроков внедрения электронной отслеживаемости алкоголя и табачных изделий.

Верховная Рада граница ребенок законопроект родители
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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