Порядок денний Ради на 12-15 жовтня

Нардепи в залі парламенту. Фото: пресслужба Ради

Наступного пленаного тижня, 12-15 жовтня, Верховна Рада планує розглянути низку важливих законопроєктів у першому та другому читаннях. Серед них — зміни у фінансуванні пасажирських перевезень, оподаткуванні міжнародних посилок, пенсіях прокурорів та правилах для користувачів легкого електротранспорту.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на джерела в парламенті.

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Які законопроєкти розгляне парламент 12-15 жовтня

Зокрема, у першому читанні депутати розглянуть законопроєкт №16068, який пропонує змінити систему фінансування пасажирських залізничних перевезень. Приміські поїзди замовлятимуть і оплачуватимуть області, далекі перевезення — держава, а міські — за потреби міські ради. Для суспільно важливих маршрутів перевізникам компенсуватимуть витрати, а на інших маршрутах тарифи можуть стати ринковими.

Також у першому читанні Рада розгляне законопроєкт №15532 щодо електронної простежуваності алкоголю, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет. Документ передбачає перенесення окремих термінів запровадження відповідної системи та поетапний перехід до нових правил.

У другому читанні депутати планують розглянути законопроєкти №15460 та №16051-1, які стосуються оподаткування міжнародних посилок і покупок українців на іноземних маркетплейсах. Зміни передбачають нові правила оподаткування товарів у міжнародних відправленнях, зокрема щодо ПДВ для покупок вартістю до 150 євро.

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Окремо Рада може розглянути законопроєкт №12278, який стосується умов призначення пенсій працівникам прокуратури. Документ пропонує змінити вимоги для отримання пенсії за вислугу років та передбачає її виплату після звільнення з прокуратури.

Ще один законопроєкт — №3023 — стосується правил дорожнього руху для користувачів персонального легкого електротранспорту. Документ пропонує визначити їх як окремих учасників дорожнього руху, встановити їхні права та обов’язки, а також врегулювати питання відповідальності за порушення правил.

Як писали Новини.LIVE, народний депутат від "Слуги народу" Сергій Козир заявив, що Верховна Рада готова працювати вночі, якщо через повітряні тривоги засідання доведеться переривати. За його словами, парламент може використовувати час між тривогами для проведення голосувань та розгляду питань. Таким чином, депутати планують адаптувати роботу Ради до безпекової ситуації.

Також у Раді планують дозволити депутатам голосувати зі смартфонів під час повітряних тривог, перебуваючи в укритті. Такий механізм має дати змогу не зупиняти роботу парламенту через необхідність залишати сесійну залу. Водночас голосування пропонують проводити із дотриманням установленої процедури.