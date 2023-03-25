Спікер Держдуми рф Володін пропонує заборонити діяльність МКС: з чим це пов'язано

Спікер Держдуми рф В'ячеслав Володін

Спікер Держдуми рф В'ячеслав Володін запропонував заборонити діяльність Міжнародного кримінального суду (МКС) у рф після видачі судом ордера на арешт президента володимира путіна. Володін висловив думку, що російським законодавцям слід орієнтуватися на міжнародні прецеденти.

Про це Володін повідомив у Telegram.

Заборона діяльності МКС

Як приклад Володін навів США, які у 2002 році ухвалили закон, який захищає американських громадян від арешту або затримання за ордером МКС. Грунтуючись на цьому досвіді, Володін запропонував внести поправки до російського законодавства, які повністю заборонять діяльність МКС на території рф і встановлять відповідальність за сприяння та підтримку МКС.

Крім того, речник Держдуми висловив ідею укладання двосторонніх угод з дружніми країнами, які забезпечують взаємну відмову від співпраці та сприяння МКС. Володін наголосив на важливості забезпечення права президента рф на вжиття будь-яких заходів для захисту громадян у разі, якщо міжнародні структури ухвалять рішення, що суперечать нормам російської Конституції.

Загалом В'ячеслав Володін запропонував серію заходів, спрямованих на обмеження діяльності Міжнародного кримінального суду у рф та зміцнення правового захисту громадян рф від можливих рішень міжнародних структур. Це включає заборону МКС, відповідальність за підтримку МКС, двосторонні угоди з дружніми країнами та розширення повноважень президента росії у захисті прав громадян суперечать російській Конституції рішень міжнародних організацій.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента росії володимира путіна та уповноваженої у справах дітей у росії марії львівсько-білової. Суд у Гаазі вважає, що вони несуть відповідальність за незаконне переміщення та депортацію населення, зокрема дітей, з окупованих територій України до рф.

Японія та Німеччина заявили, що спостерігатимуть за розвитком розслідування проти російського диктатора володимира путіна.