Японія та Німеччина спостерігатимуть за розвитком розслідування проти путіна

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (у центрі ліворуч) і прем’єр-міністр Японії Фуміо Кісіда (у центрі праворуч)

Після переговорів з канцлером Німеччини Олафом Шольцем, прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що буде уважно стежити за розвитком розслідування проти президента росії володимира путіна.

Про це пише Japan Today.

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Після цього Шольц також заявив, що підтримує видачу Міжнародним кримінальним судом ордера на арешт путіна на тій підставі, що він спостерігав за воєнним злочином примусової депортації українських дітей під час вторгнення росії в Україну.

Кішіда заявив на спільній пресконференції після саміту з Шольцем, що вони поділяють думку про те, що вони ніколи не терпітимуть загрози росії застосувати ядерну зброю проти України, обіцяючи продовжувати вводити санкції проти москви.

Нагадаємо, 17 березня Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт президента росії володимира путіна та уповноваженої у справах дітей у рф Марії Львової-Бєлової.

В Україні відреагували на таке рішення і заявили, що ордер МКС на арешт путіна є виправданим, оскільки російський президент вчинив воєнні злочини.