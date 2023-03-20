Арест путина: Рада призвала выполнить решение Международного уголовного суда

владимир путин

Верховная Рада призывает стороны-участницы Римского устава осуществить меры по выполнению решения Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест президента рф владимира путина и уполномоченной по правам ребенка в офисе президента россии марии львовой-беловой.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в Telegram.

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"Верховная Рада одобрила обращение к сторонам — участникам Римского устава осуществить все возможные меры по выполнению решения Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест президента россии путина", — написал Железняк.

По его словам, соответствующее постановление "О Заявлении Верховной Рады Украины о необходимости обеспечения ответственности лиц, виновных в совершении тяжких преступлений по международному праву на территории Украины" (№9122), поддержали 335 парламентариев.

В частности, Верховная Рада обращается к парламентам и правительствам иностранных государств, универсальным и региональным международным организациям и межпарламентским ассамблеям с просьбой решительно осудить самые тяжкие преступления по международному праву, совершенные вооруженными силами россии, другими подконтрольными ей военными формированиями, оккупационными администрациями россии на территории Украины и военным руководством россии.

ВР призывает осуществить все возможные меры по расследованию этих преступлений, привлечению к ответственности и справедливому наказанию всех виновных.

Парламент также обращается к международному сообществу с требованием оказывать самое жесткое политическое и санкционное давление на россию и ее должностных лиц, в том числе высшее руководство.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента россии владимира путина и уполномоченной по делам детей в россии марии львовской-беловой. Суд в Гааге считает, что они несут ответственность за незаконное перемещение и депортацию населения, в том числе детей, с оккупированных территорий Украины в россию.

Япония и Германия заявили, что будут наблюдать за развитием расследования против российского диктатора владимира путина.