Спикер Госдумы рф Володин предлагает запретить деятельность МУС: с чем это связано

Спикер Госдумы рф Вячеслав Володин

Спикер Госдумы рф Вячеслав Володин предложил запретить деятельность Международного уголовного суда (МУС) в россии после выдачи судом ордера на арест президента владимира путина. Володин выразил мнение о том, что российским законодателям следует ориентироваться на международные прецеденты.

Об этом Володин сообщил в Telegram.

Запрет деятельности МУС

В качестве примера Володин привел США, которые в 2002 году приняли закон, защищающий американских граждан от ареста или задержания по ордеру МУС. Основываясь на этом опыте, Володин предложил внести поправки в российское законодательство, которые полностью запретят деятельность МУС на территории рф и установят ответственность за содействие и поддержку МУС.

Кроме того, спикер Госдумы выразил идею заключения двухсторонних соглашений с дружественными странами, обеспечивающих взаимный отказ от сотрудничества и содействия МУС. Володин подчеркнул важность обеспечения права президента рф на принятие любых мер для защиты граждан в случае, если международные структуры примут решения, противоречащие нормам российской Конституции.

В общем, Вячеслав Володин предложил серию мер, направленных на ограничение деятельности Международного уголовного суда в рф и укрепление правовой защиты граждан рф от возможных решений международных структур. Это включает запрет МУС, ответственность за поддержку МУС, двухсторонние соглашения с дружественными странами и расширение полномочий президента рф в защите прав граждан от противоречащих российской Конституции решений международных организаций.

Напомним, 17 марта Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента россии владимира путина и уполномоченной по делам детей в россии марии львовской-беловой. Суд в Гааге считает, что они несут ответственность за незаконное перемещение и депортацию населения, в том числе детей, с оккупированных территорий Украины в россию.

Япония и Германия заявили, что будут наблюдать за развитием расследования против российского диктатора владимира путина.