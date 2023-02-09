Рєзніков назвав кількість чиновників Міноборони яких притягнули до відповідальності

Скільки співробітників Міноборони та ЗСУ притягнули до відповідальності після аудитів: відповідь Резнікова
Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, скільки чиновників відомства та Збройних сил України притягнули до відповідальності за результатами аудиту у 2022 році. За його словами, до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності притягнули 621 посадову особу.
Про це Резніков написав у своєму Facebook.
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Заява Резнікова
"621 — саме стільки посадових осіб з числа Збройних сил України та Міністерства оборони було притягнуто до відповідальності за результатами внутрішніх аудитів минулого року. З них до матеріальної відповідальності — 497 посадових осіб; до дисциплінарної відповідальності — 124 посадові особи", — написав він. .
Водночас він уточнив, що всі матеріали внутрішніх аудитів, якими встановлені порушення, своєчасно передавалися правоохоронним органам.
"Моя принципова позиція була, є і буде незмінною — нульова толерантність до будь-яких порушень. Всі особи, чия провина доведена відповідними органами, несуть і нестимуть відповідальність", — додав він.
Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що міністра оборони Олексія Резнікова буде звільнено, а його місце займе нинішній глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.
Арахамія заявив, що "війна диктує кадрову політику". Тому, за його словами, Олексій Резніков у рамках уряду переводиться на посаду міністра зі стратегічних галузей промисловості для посилення військово-промислового співробітництва.
Голова фракції підкреслив, що таке кадрове рішення є "абсолютно логічним", враховуючи його експертизу щодо "Рамштайну" та необхідність "підняти міністерство, яке має робити більше".