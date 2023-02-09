Рєзніков назвав кількість чиновників Міноборони яких притягнули до відповідальності

Міністр оборони Олексій Резніков

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, скільки чиновників відомства та Збройних сил України притягнули до відповідальності за результатами аудиту у 2022 році. За його словами, до дисциплінарної чи матеріальної відповідальності притягнули 621 посадову особу.

Про це Резніков написав у своєму Facebook.

Заява Резнікова

"621 — саме стільки посадових осіб з числа Збройних сил України та Міністерства оборони було притягнуто до відповідальності за результатами внутрішніх аудитів минулого року. З них до матеріальної відповідальності — 497 посадових осіб; до дисциплінарної відповідальності — 124 посадові особи", — написав він. .

Водночас він уточнив, що всі матеріали внутрішніх аудитів, якими встановлені порушення, своєчасно передавалися правоохоронним органам.

"Моя принципова позиція була, є і буде незмінною — нульова толерантність до будь-яких порушень. Всі особи, чия провина доведена відповідними органами, несуть і нестимуть відповідальність", — додав він.

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що міністра оборони Олексія Резнікова буде звільнено, а його місце займе нинішній глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

Арахамія заявив, що "війна диктує кадрову політику". Тому, за його словами, Олексій Резніков у рамках уряду переводиться на посаду міністра зі стратегічних галузей промисловості для посилення військово-промислового співробітництва.

Голова фракції підкреслив, що таке кадрове рішення є "абсолютно логічним", враховуючи його експертизу щодо "Рамштайну" та необхідність "підняти міністерство, яке має робити більше".