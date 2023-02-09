Резников назвал количество чиновников Минобороны которых привлекли к ответственности

Министр обороны Алексей Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, сколько чиновников ведомства и Вооруженных сил Украины привлекли к ответственности по результатам аудита в 2022 году. По его словам, к дисциплинарной или материальной ответственности привлекли 621 должностное лицо.

Об этом Резников написал в своем Facebook.

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"621 — именно столько должностных лиц из числа Вооруженных Сил Украины и Министерства обороны были привлечены к ответственности по результатам внутренних аудитов в прошлом году. Из них к материальной ответственности — 497 должностных лиц; к дисциплинарной ответственности — 124 должностных лица", — написал он.

В то же время он уточнил, что все материалы внутренних аудитов, которыми установлены нарушения, своевременно передавались правоохранительным органам.

"Моя принципиальная позиция была, есть и будет неизменной — нулевая толерантность к любым нарушениям. Все лица, чья вина доказана соответствующими органами, несли и будут нести ответственность", — добавил он.

Напомним, глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что министр обороны Алексей Резников будет уволен, а его место займет нынешний глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

Арахамия заявил, что "война диктует кадровую политику". Поэтому, по его словам, Алексей Резников в рамках правительства переводится на должность мМинистра по стратегическим отраслям промышленности для усиления военно-промышленного сотрудничества.

Глава фракции подчеркнул, что такое кадровое решение является "абсолютно логичным", учитывая его экспертизу по "Рамштайну" и необходимость "поднять министерство, которое должно делать больше".