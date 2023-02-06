Алексей Резников прокомментировал перевод на должность министра стратегпромышленности

Глава Минобороны говорит, что отказался бы от такого предложения

Алексей Резников заявляет, что если бы ему предложили возглавить министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины, то он отказался. Но пока такого предложения он не получал.

Об этом министр обороны Украины Алексей Резников сказал в комментарии для Фактов ICTV.

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Глава Минобороны говорит, что пока не получал предложения от Президента Украины возглавить министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности. Впрочем, он бы сразу же отказался.

"Я могу прокомментировать, что это для меня новость. Со мной никакого разговора о министерстве по вопросам стратегической промышленности не происходило с Президентом Украины, верховным главнокомандующим", — сказал он.

По словам Резникова, Владимир Зеленский ни разу не говорил с ним о возможности перевода.

"Если вдруг мне такое предложение поступило бы от Президента Украины или Премьер-министра, то я отказался бы от него, потому что у меня нет экспертизы, которая позволяла бы мне качественно быть главой министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности. Поэтому я думаю, что это (информация о новом назначении. — Ред.) ошибка", — ответил он.

Кроме того, Резников подчеркнул, что в соответствии с Конституцией отставку министра обороны или министра иностранных дел может принимать только Президент. Назначения на новую должность в любом министерстве обсуждаются в соответствии с законом.

Напомним, вчера глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что министр обороны Алексей Резников будет уволен, а его место займет нынешний глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.