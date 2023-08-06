Син нардепки Олени Копанчук від "Слуга народу" виїхав за кордон та не повернувся

Син нардепки від "Слуга народу" втік за кордон
Син народної депутатки від партії "Слуга народу" Олени Копанчук, 22-річний Дмитро Копанчук, виїхав за кордон та не повернувся. У 2020 році він став депутатом міської ради від цієї ж партії в місті Рудки на Львівщині.
Про це повідомляє видання NGL.media.
Скільки разів виїжджав за кордон Дмитро Копанчук
Відомо, що впродовж 2022 року Дмитро Копанчук три рази виїжджав за кордон. Він покидав Україну як волонтер за системою "Шлях".
Вже у 2023 році чоловік не використовував цю систему. Копанчук перетнув кордон 1 січня 2023 року у Смільниці. Підставою для виїзду став супровід його батька, 46-річного Володимира Копанчука, який має другу групу інвалідності.
На початку лютого батько повернувся додому. Однак, без супроводу сина, що суперечить законодавчій вимозі повернутися в країну не пізніше, ніж супроводжувана особа з інвалідністю.
Що кажуть батьки Копанчука
Народна депутатка Олена Копанчук відмовилася говорити з журналістами. Так само коментарі не давав і Володимир Копанчук.
"А чого я вам маю підказувати, як зв’язатись із моїм сином. Він дорослий хлопець, чого ви до мене телефонуєте?" — єдине, що заявив Володимир Копанчук.
За наявною інформацією, Дмитро Копанчук вже понад сім місяців не з'являється у Рудківській міськраді. Востаннє там його бачили у грудні 2022 року.
Нагадаємо, Арахамія пояснив, чому не можна повністю заборонити депутатам виїжджати за кордон.
Додамо, що у депутата Дубінського проводять обшуки через скандал із виїздом за кордон під час війни.