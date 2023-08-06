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Син нардепки від "Слуга народу" втік за кордон

6 серпня 2023 11:28
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Син нардепки Олени Копанчук від "Слуга народу" виїхав за кордон та не повернувся
Нардеп та бізнесмен Дмитро Копанчук. Фото: NGL. Media
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Син народної депутатки від партії "Слуга народу" Олени Копанчук, 22-річний Дмитро Копанчук, виїхав за кордон та не повернувся. У 2020 році він став депутатом міської ради від цієї ж партії в місті Рудки на Львівщині. 

Про це повідомляє видання NGL.media.

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Скільки разів виїжджав за кордон Дмитро Копанчук

Відомо, що впродовж 2022 року Дмитро Копанчук три рази виїжджав за кордон. Він покидав Україну як волонтер за системою "Шлях". 

Вже у 2023 році чоловік не використовував цю систему. Копанчук перетнув кордон 1 січня 2023 року у Смільниці. Підставою для виїзду став супровід його батька, 46-річного Володимира Копанчука, який має другу групу інвалідності.

На початку лютого батько повернувся додому. Однак, без супроводу сина, що суперечить законодавчій вимозі повернутися в країну не пізніше, ніж супроводжувана особа з інвалідністю.

Що кажуть батьки Копанчука

Народна депутатка Олена Копанчук відмовилася говорити з журналістами. Так само коментарі не давав і Володимир Копанчук. 

"А чого я вам маю підказувати, як зв’язатись із моїм сином. Він дорослий хлопець, чого ви до мене телефонуєте?" — єдине, що заявив Володимир Копанчук.

За наявною інформацією, Дмитро Копанчук вже понад сім місяців не з'являється у Рудківській міськраді. Востаннє там його бачили у грудні 2022 року. 

Нагадаємо, Арахамія пояснив, чому не можна повністю заборонити депутатам виїжджати за кордон.

Додамо, що у депутата Дубінського проводять обшуки через скандал із виїздом за кордон під час війни.

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