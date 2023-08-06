Сын нардепа Елены Копанчук от "Слуга народа" уехал за границу и не вернулся

Нардеп и бизнесмен Дмитрий Копанчук. Фото: NGL. Media

Сын народного депутата от партии "Слуга народа" Елены Копанчук, 22-летний Дмитрий Копанчук, уехал за границу и не вернулся. В 2020 году он стал депутатом городского совета от этой же партии в городе Рудки Львовской области.

Об этом сообщает издание NGL.media.

Читайте также:

Сколько раз выезжал заграницу Дмитрий Копанчук

Известно, что в течение 2022 года Дмитрий Копанчук трижды выезжал за границу. Он покидал Украину как волонтер по системе "Путь".

Уже в 2023 году мужчина не использовал эту систему. Копанчук пересек границу 1 января 2023 года в Смельнице. Основанием для выезда стало сопровождение его отца, 46-летнего Владимира Копанчука, имеющего вторую группу инвалидности.

В начале февраля отец вернулся домой. Однако, без сопровождения сына, что противоречит законодательному требованию вернуться в страну не позднее сопровождаемого лица с инвалидностью.

Что говорят родители Копанчука

Народный депутат Елена Копанчук отказалась говорить с журналистами. Также комментарии не давал и Владимир Копанчук.

"А чего я вам должен подсказывать, как связаться с моим сыном. Он взрослый парень, чего вы мне звоните?", — единственное, что заявил Владимир Копанчук.

По имеющейся информации, Дмитрий Копанчук уже более семи месяцев не появляется в Рудковском горсовете. В последний раз там его видели в декабре 2022 года.

Напомним, Арахамия объяснил, почему нельзя полностью запретить депутатам уезжать за границу.

Добавим, что у депутата Дубинского проводят обыски из-за скандала с выездом за границу во время войны.