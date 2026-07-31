Сім'ї загиблих військових можуть отримати ще одну виплату: зареєстровано законопроєкт

Нардепи в залі парламенту. Фото: пресслужба Ради

Іванна Чайка редактор політичних новин

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує гарантувати сім'ям загиблих військовослужбовців виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань. Йдеться про допомогу в розмірі місячного грошового забезпечення, якщо військовий не встиг отримати її за життя. Законопроєкт має усунути прогалину в законодавстві та закріпити відповідну гарантію.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт парламенту.

Зареєстровано проєкт про виплату допомоги для вирішення соціально-побутових питань сім'ям загиблих

Документ передбачає гарантування виплати матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань членам сімей загиблих військовослужбовців. Нині така допомога надається військовослужбовцю один раз на рік за його рапортом. Однак у разі загибелі військового подати такий рапорт неможливо, через що сім'я може втратити право на відповідну виплату.

Законопроєктом пропонується встановити, що у разі смерті військовослужбовця членам його сім'ї гарантується виплата цієї матеріальної допомоги в розмірі місячного грошового забезпечення, якщо за життя військовий її не отримав.

Автори ініціативи зазначають, що зміни враховують правову позицію Верховного Суду, викладену в постанові від 20 січня 2026 року, та мають усунути правову невизначеність щодо таких виплат. Метою законопроєкту є забезпечення соціального захисту сімей загиблих захисників України.

Як писали Новини.LIVE, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який пропонує звільнити військовослужбовців та інші захищені категорії громадян від сплати податків у разі списання кредитів. Документ також передбачає скасування податкового навантаження для банків, які добровільно анулюють такі борги. Автори ініціативи вважають, що це сприятиме ширшому списанню кредитної заборгованості військових та їхніх родин.

Також Новини.LIVE повідомляли, що Рада підтримала закон, який врегульовує порядок надання відпусток колишнім засудженим, які проходять військову службу. Вони матимуть право на щорічну основну відпустку тривалістю 30 календарних днів зі збереженням грошового та матеріального забезпечення, а також зможуть ділити її на частини. Крім того, закон гарантує таким військовослужбовцям відпустки для лікування, реабілітації та за сімейними обставинами.