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"Країни Балтії — наступні": Зеленський попередив Європу про загрозу у 2028 році

5 жовтня 2023 15:04
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
"Країни Балтії — наступні": Зеленський попередив Європу про загрозу у 2028 році
Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Держава-терорист Росія розглядає різні сценарії продовження війни. За словами Володимира Зеленського, якщо зараз у збройній агресії проти України буде будь-яка пауза чи заморожування конфлікту, то може настати новий критичний момент у 2028 році. 

Про це повідомив Володимир Зеленський під час промови на саміті Європейської політичної спільноти. 

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Що сказав Зеленський

Зеленський, перш за все, нагадав про те, що поряд з РФ межують різні європейські країни, у яких держава-терорист бачить потенційну загрозу та наступну військову ціль. 

"Різні країни Європи межують з терористичною державою і фактично про усіх них російські пропагандисти та посадовці кажуть, як про наступні мішені своєї агресії", — сказав глава держави. 

Він наголосив на тому, що в жодному разі не можна допустити будь-якої паузи чи заморожування російсько-української війни. 

"Зараз Росія розглядає різні сценарії на найближчі роки. Один з них особливо небезпечний. Якщо у цій агресії проти України буде будь-яка пауза, будь-яка заморозка ситуації, то буде новий критичний момент у 2028 році. Якщо Росії дати адаптуватися зараз, то у 2028 році Кремль зможе відновити розбитий нами військовий потенціал", — наголосив Зеленський. 

За словами українського лідера, під загрозою агресії РФ можуть опинитися країни Балтії і ті, на яких знаходиться російський контингент. 

"Це чітка інформації від нашої розвідки. І ми сигналізуємо вам про це", — підкреслив Зеленський. 

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Іспанії на Саміт Європейської політичної спільноти. Він відбудеться у місті Гранада. Глава держави зауважив, що під час саміту будуть проведені важливі зустрічі для безпеки континенту. 

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