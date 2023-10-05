"Країни Балтії — наступні": Зеленський попередив Європу про загрозу у 2028 році

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Держава-терорист Росія розглядає різні сценарії продовження війни. За словами Володимира Зеленського, якщо зараз у збройній агресії проти України буде будь-яка пауза чи заморожування конфлікту, то може настати новий критичний момент у 2028 році.

Про це повідомив Володимир Зеленський під час промови на саміті Європейської політичної спільноти.

Читайте також:

Що сказав Зеленський

Зеленський, перш за все, нагадав про те, що поряд з РФ межують різні європейські країни, у яких держава-терорист бачить потенційну загрозу та наступну військову ціль.

"Різні країни Європи межують з терористичною державою і фактично про усіх них російські пропагандисти та посадовці кажуть, як про наступні мішені своєї агресії", — сказав глава держави.

Він наголосив на тому, що в жодному разі не можна допустити будь-якої паузи чи заморожування російсько-української війни.

"Зараз Росія розглядає різні сценарії на найближчі роки. Один з них особливо небезпечний. Якщо у цій агресії проти України буде будь-яка пауза, будь-яка заморозка ситуації, то буде новий критичний момент у 2028 році. Якщо Росії дати адаптуватися зараз, то у 2028 році Кремль зможе відновити розбитий нами військовий потенціал", — наголосив Зеленський.

За словами українського лідера, під загрозою агресії РФ можуть опинитися країни Балтії і ті, на яких знаходиться російський контингент.

"Це чітка інформації від нашої розвідки. І ми сигналізуємо вам про це", — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський прибув до Іспанії на Саміт Європейської політичної спільноти. Він відбудеться у місті Гранада. Глава держави зауважив, що під час саміту будуть проведені важливі зустрічі для безпеки континенту.