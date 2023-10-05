"Сильная встреча": Зеленский обсудил с Макроном усиление ПВО Украины
Сегодня, 5 октября, украинский лидер Владимир Зеленский встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Они обсудили усиление противовоздушной обороны Украины.
Об этом Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале.
Встреча Зеленского и Макрона
Украинский лидер подчеркнул, что это была сильная встреча.
Стороны обсудили усиление противовоздушной обороны Украины. Зеленский подчеркнул, что безопасность Одесской области и Черного моря является критически важным для стабильности Европы и мира.
"Все наши предыдущие договоренности по усилению обороны Украины воплощаются в жизнь. Будет еще больше хороших новостей для наших воинов. Спасибо Президенту Макрону и французскому народу за твердую и постоянную поддержку Украины", — добавил Зеленский.
Напомним, во время первой встречи Президента Украины Владимира Зеленского с премьер-министром Армении Николом Пашиняном была обсуждена ситуация безопасности на Южном Кавказе. Кроме того, лидеры обсудили перспективы формирования партнерских и дружеских отношений между странами.
Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Испанию на Саммит Европейского политического сообщества. Он пройдет в городе Гранада. Глава государства отметил, что в ходе саммита будут проведены важные встречи по безопасности континента.