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Резніков прибув на зустріч у форматі "Рамштайн" і уже зустрівся з Ллойдом

15 червня 2023 10:45
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Резніков прибув на зустріч у форматі "Рамштайн" і уже зустрівся з Ллойдом
Резніков у Брюсселі. Фото: "24 канал"
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Очільник Міноборони України Олексій Резніков уже прилетів до Брюсселю. Тут, в столиці Бельгії та штаб-квартирі НАТО, відбудеться чергова, 13-та зустріч у форматі "Рамштайн".

Про це повідомив у своєму Twitter міністр оборони США Ллойд Остін.

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Резніков у Брюсселі

Міністр оборони України Олексій Резніков прибув до столиці Бельгії Брюсселя, де відбудеться 13-те засідання антиросійської коаліції у форматі "Рамштайн".

Резніков уже зустрівся у Брюсселі зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном.

Остін нагадав, що у сьогоднішній зустрічі візьмуть участь представники майже 50 країн.

Що обговорюватиме коаліція

Головними темами нового "Рамштайну", як повідомили раніше у Пентагоні, буде ефективна підтримка України, як на цей час, так і в майбутньому.

Йтиметься, зокрема, про потреби ЗСУ для контрнаступу:

  • артилерія ближньої і далекої дії;
  • протитанкові системи і боєприпаси;
  • протиповітряна оборона.

Нагадаємо, перед візитом до Брюсселю Олексій Резніков у коментарі "Голосу Америки" заявив, що Україна уже зараз фактично виконує роль східного флангу Північноатлантичного альянсу. Але на Вільнюському саміті наша країна чекає на чітку відповідь щодо термінів та умов формального вступу до НАТО.

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