Резніков прибув на зустріч у форматі "Рамштайн" і уже зустрівся з Ллойдом

Резніков у Брюсселі. Фото: "24 канал"

Очільник Міноборони України Олексій Резніков уже прилетів до Брюсселю. Тут, в столиці Бельгії та штаб-квартирі НАТО, відбудеться чергова, 13-та зустріч у форматі "Рамштайн".

Про це повідомив у своєму Twitter міністр оборони США Ллойд Остін.

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Резніков у Брюсселі

Міністр оборони України Олексій Резніков прибув до столиці Бельгії Брюсселя, де відбудеться 13-те засідання антиросійської коаліції у форматі "Рамштайн".

Резніков уже зустрівся у Брюсселі зі своїм американським колегою Ллойдом Остіном.

Остін нагадав, що у сьогоднішній зустрічі візьмуть участь представники майже 50 країн.

It’s always a pleasure to meet with my friend and counterpart @oleksiireznikov.



The nearly 50 countries participating in today’s Ukraine Defense Contact Group stand united with you and Ukraine’s 🇺🇦 brave defenders. pic.twitter.com/sHfoEeXDVy — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) June 15, 2023

Що обговорюватиме коаліція

Головними темами нового "Рамштайну", як повідомили раніше у Пентагоні, буде ефективна підтримка України, як на цей час, так і в майбутньому.

Thank you @USAmbNATO for the warm welcome to NATO HQ. It’s great to be back. I look forward to meeting with Defense Ministers from around the world as we resolve to continue to support Ukraine 🇺🇦 for as long as it takes. pic.twitter.com/SEcm46f13i — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) June 15, 2023

Йтиметься, зокрема, про потреби ЗСУ для контрнаступу:

артилерія ближньої і далекої дії;

протитанкові системи і боєприпаси;

протиповітряна оборона.

Нагадаємо, перед візитом до Брюсселю Олексій Резніков у коментарі "Голосу Америки" заявив, що Україна уже зараз фактично виконує роль східного флангу Північноатлантичного альянсу. Але на Вільнюському саміті наша країна чекає на чітку відповідь щодо термінів та умов формального вступу до НАТО.