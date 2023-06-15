Швеция может не стать членом НАТО, — Столтенберг

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Фото: росСМИ

У Генерального секретаря НАТО Енса Столтенберга возникли большие сомнения в том, станет ли Швеция частью НАТО. Отмечается, что существует вероятность того, что страна не присоединится к Альянсу.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на заявление Столтенберга во время общения со СМИ перед встречей в формате "Рамштайн".

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По словам Генсека НАТО, переговоры между Турцией, Швецией и Альянсом продолжаются.

" (На протяжении — Ред.) нескольких недель я был в Анкаре. У нас был хороший разговор с президентом Эрдоганом о вступлении Швеции в Альянс. Мы видим, что в этом вопросе есть прогресс, и мы дальше продолжаем работать над тем, как дальше обеспечить то, чтобы Швеция могла бы вступить в Альянс", — сказал генсек НАТО.

Саммит в Вильнюсе

Швеция сделала все, что обещала в прошлом году на саммите в Мадриде, однако в НАТО не уверены, удастся ли Швеции стать членом Альянса на саммите Вильнюсе.

"Мы должны понимать, что у Турции есть определенные вопросы, связанные с безопасностью. И нам необходимо посмотреть, как лучше сотрудничать в борьбе с терроризмом. Возможно, что Швеция может стать членом на вильнюсском саммите. Но в то же время я не обещаю, что это произойдет точно", — заявил генсек НАТО.

Напомним, ранее мы писали, что глава Минобороны Украины Алексей Резников уже прилетел в Брюссель. Здесь, в столице Бельгии и штаб-квартире НАТО, состоится очередная, 13-я встреча в формате "Рамштайн".

Добавим, перед визитом в Брюссель Алексей Резников в комментарии "Голосу Америки" заявил, что Украина уже сейчас фактически выполняет роль восточного фланга Североатлантического альянса. Но на Вильнюсском саммите наша страна ожидает четкого ответа на сроки и условия формального вступления в НАТО.