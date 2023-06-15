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Україна вже фактично є східним флангом НАТО, — Резніков

15 червня 2023 08:26
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Україна вже фактично є східним флангом НАТО, — Резніков
Очільник Міноборони Олексій Резніков з американським колегою Ллойдом Остіном. Фото: Twitter Резнікова
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Україна уже зараз фактично виконує роль східного флангу Північноатлантичного альянсу. Але на Вільнюському саміті чекає на чітку відповідь щодо термінів та умов формального вступу до НАТО.

Про це міністр оборони України Олексій Резніков заявив у коментарі виданню "Голос Америки".

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За словами Резнікова, на цей час Україна уже фактично грає роль східного флангу Північноатлантичного альянсу.

Українська армія, наголосив міністр оборони, захищає цивілізовану, демократичну Європу від варварської Росії.

Але Україна чекає на повноцінне приєднання до НАТО — і уже на Вільнюському саміті хоче отримати чітку відповідь, коли це станеться.

Співпраця з Альянсом

Резніков нагадав, що за час війни Україна досягла серйозних успіхів завдяки допомозі країн НАТО і налагодила потужну співпрацю із Альянсом.

Зокрема, наголосив міністр оборони:

  • побудували логістичні маршрути постачання зброї з країн НАТО;
  • організували програми навчання військових у країнах Альянсу.

Нагадаємо, американські ЗМІ пишуть про те, що уряд США роздумує над тим, аби запропонувати Україні "ізраїльську модель" співпраці з НАТО. Йдеться про "10-річні зобовʼязання у сфері безпеки", однак без повноцінного членства в Альянсі.

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