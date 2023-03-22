Шведський парламент схвалив вступ до НАТО

Парламент Швеції

Сьогодні, 22 березня, парламент Швеції схвалив законодавство, яке необхідне для вступу країни в НАТО.

Про це повідомляє SVT.

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За схвалення вступу країни в Північноатлантичний Альянс, що передбачає відмову від позаблокового статусу, проголосували 269 парламентарів. 37 висловились "проти", а 43 — були відсутні. Це дозволяє уряду Швеції вступити до НАТО після того, як всі країни-члени Альянсу ратифікують заявку.

Парламент країни схвалив приєднання Швеції до Північноатлантичного договору та низку законодавчих змін. Вони набувають чинності в день ухвалення рішення урядом.

До того ж пропонують, щоб у разі війни або загрози уряд міг звертатися до НАТО за військовою підтримкою без рішення парламенту.

Нагадаємо, парламентська делегація Угорщини провела зустрічі зі спікером шведського парламенту. Представники угорського законодавчого органу заявили, що підтримують заявку Швеції і Фінляндії на членство в НАТО.

Також ми писали, уряд Швеції ухвалив рішення передати Україні десять танків Leopard 2. Ця допомога надається для підготовки до майбутнього контрнаступу ЗСУ.

Додамо, уряд Королівства Швеція ухвалив рішення про надання додаткової допомоги України. 30 млн доларів буде виділено Фонду енергетичної підтримки нашої країни.