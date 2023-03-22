Шведский парламент одобрил вступление в НАТО
Сегодня, 22 марта, парламент Швеции одобрил законодательство, необходимое для вступления страны в НАТО.
Об этом сообщает SVT.
-
В Черном море заметили первую стаю дельфинов за долгое время
-
Как ученые Стэнфорда создали аналог ChatGPT за 600 долларов и при чем здесь альпака
-
Снаряды с обедненным ураном для Украины: вредны ли они для окружающей среды и здоровья
-
Схемы на пол миллиарда: экс-главе Фонда госимущества объявили подозрение
-
Одесситы могут бесплатно изучать украинский язык: как зарегистрироваться на курс
-
Сборные россии и беларуси по хоккею не сыграют на ЧМ-2024
-
"Шахеды" в Киевской области: последствия ночной вражеской атаки в Ржищеве
-
В Хмельницкой области разоблачили "ботоферму", распространяющую фейки о войне
-
В Кабмине состоялось совещание, как ускорить пропуск на западной границе: что решили
-
Стало известно, в какую сумму обойдется подготовка номера TVORCHI для "Евровидения-2023"
Подробности
За одобрение вступления страны в Североатлантический Альянс, предусматривающий отказ от внеблокового статуса, проголосовали 269 парламентариев. 37 высказались "против", а 43 — отсутствовали. Это позволяет правительству Швеции вступить в НАТО после того, как все страны-члены Альянса ратифицируют заявку.
Парламент страны одобрил присоединение Швеции к Североатлантическому договору и ряд законодательных изменений. Они вступают в силу в день принятия решения правительством.
К тому же предлагают, чтобы в случае войны или угрозы правительство могло обращаться к НАТО за военной поддержкой без решения парламента.
Напомним, парламентская делегация Венгрии провела встречи со спикером шведского парламента. Представители венгерского законодательного органа заявили, что поддерживают заявку Швеции и Финляндии на членство в НАТО.
Также мы писали, что правительство Швеции приняло решение передать Украине десять танков Leopard 2. Эта помощь предоставляется для подготовки к предстоящему контрнаступлению ВСУ.
Добавим, правительство Королевства Швеция приняло решение о предоставлении дополнительной помощи Украины. 30 млн долларов будет выделено Фонду энергетической поддержки нашей страны.