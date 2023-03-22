Шведский парламент одобрил вступление в НАТО

Парламент Швеции

Сегодня, 22 марта, парламент Швеции одобрил законодательство, необходимое для вступления страны в НАТО.

Об этом сообщает SVT.

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За одобрение вступления страны в Североатлантический Альянс, предусматривающий отказ от внеблокового статуса, проголосовали 269 парламентариев. 37 высказались "против", а 43 — отсутствовали. Это позволяет правительству Швеции вступить в НАТО после того, как все страны-члены Альянса ратифицируют заявку.

Парламент страны одобрил присоединение Швеции к Североатлантическому договору и ряд законодательных изменений. Они вступают в силу в день принятия решения правительством.

К тому же предлагают, чтобы в случае войны или угрозы правительство могло обращаться к НАТО за военной поддержкой без решения парламента.

Напомним, парламентская делегация Венгрии провела встречи со спикером шведского парламента. Представители венгерского законодательного органа заявили, что поддерживают заявку Швеции и Финляндии на членство в НАТО.

Также мы писали, что правительство Швеции приняло решение передать Украине десять танков Leopard 2. Эта помощь предоставляется для подготовки к предстоящему контрнаступлению ВСУ.

Добавим, правительство Королевства Швеция приняло решение о предоставлении дополнительной помощи Украины. 30 млн долларов будет выделено Фонду энергетической поддержки нашей страны.