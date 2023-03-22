Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Политика arrow Шведский парламент одобрил вступление в НАТО arrow

Шведский парламент одобрил вступление в НАТО

22 марта 2023 17:38
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Парламент Швеции
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня, 22 марта, парламент Швеции одобрил законодательство, необходимое для вступления страны в НАТО.

Об этом сообщает SVT.

Читайте также:

Подробности

За одобрение вступления страны в Североатлантический Альянс, предусматривающий отказ от внеблокового статуса, проголосовали 269 парламентариев. 37 высказались "против", а 43 — отсутствовали. Это позволяет правительству Швеции вступить в НАТО после того, как все страны-члены Альянса ратифицируют заявку.

Парламент страны одобрил присоединение Швеции к Североатлантическому договору и ряд законодательных изменений. Они вступают в силу в день принятия решения правительством.

К тому же предлагают, чтобы в случае войны или угрозы правительство могло обращаться к НАТО за военной поддержкой без решения парламента.

Напомним, парламентская делегация Венгрии провела встречи со спикером шведского парламента. Представители венгерского законодательного органа заявили, что поддерживают заявку Швеции и Финляндии на членство в НАТО.

Также мы писали, что правительство Швеции приняло решение передать Украине десять танков Leopard 2. Эта помощь предоставляется для подготовки к предстоящему контрнаступлению ВСУ.

Добавим, правительство Королевства Швеция приняло решение о предоставлении дополнительной помощи Украины. 30 млн долларов будет выделено Фонду энергетической поддержки нашей страны.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

Новина з відео

18:30 Украина рассчитывает, что Дания станет частью воздушной коалиции, — Шмыгаль

Новина з фото

18:30 В Черном море заметили первую стаю дельфинов за долгое время

18:28 Как ученые Стэнфорда создали аналог ChatGPT за 600 долларов и при чем здесь альпака

18:10 Снаряды с обедненным ураном для Украины: вредны ли они для окружающей среды и здоровья

Новина з відео

18:08 Схемы на пол миллиарда: экс-главе Фонда госимущества объявили подозрение

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:00 Одесситы могут бесплатно изучать украинский язык: как зарегистрироваться на курс

17:50Сборные россии и беларуси по хоккею не сыграют на ЧМ-2024

Эксклюзив

17:49"Шахеды" в Киевской области: последствия ночной вражеской атаки в Ржищеве

17:44 В Хмельницкой области разоблачили "ботоферму", распространяющую фейки о войне

17:39 В Кабмине состоялось совещание, как ускорить пропуск на западной границе: что решили

Новина з відео

18:30 Украина рассчитывает, что Дания станет частью воздушной коалиции, — Шмыгаль

Новина з відео

18:08 Схемы на пол миллиарда: экс-главе Фонда госимущества объявили подозрение

Эксклюзив

17:00В Одессе лошади лечат и успокаивают душу: иппотерапия для военнослужащих ВМС ВСУ

Новина з відео

16:58Обстрел жилого дома: в Запорожье возросло количество пострадавших

Новина з відео

15:31 "Грибок и холод": Одесские волонтеры оценили новое помещение, которое им предложил облсовет

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

15:26 Лавров принялся пугать Украину урановыми боеприпасами от Британии

Новина з відео

14:34Последствия российской атаки дронами-камикадзе по Ржищеву (ФОТО)

Новина з відео

14:05 Запорожские власти прокомментировали обстрел жилого дома: сколько ракет попало в многоэтажку

Новина з відео

14:02 Последствия ракетного удара по Запорожью (ФОТО)

Новина з відео

13:57 Зеленский посетил передовые позиции ВСУ на Бахмутском направлении

Эксклюзив

17:49"Шахеды" в Киевской области: последствия ночной вражеской атаки в Ржищеве

Эксклюзив

17:20Теперь мяч на стороне Китая: эксперт подвел итоги визита Си Цзиньпиня в россию

Эксклюзив

17:00В Одессе лошади лечат и успокаивают душу: иппотерапия для военнослужащих ВМС ВСУ

14:48В Украине возобновили регистрацию на финпомощь в 16 тыс. грн: как получить

14:09Бизнесу запретят использование в брендах и товарах символов войны: детали законопроекта

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з фото

12:33Одиозная блогерша запросила деньги за рекламу благотворительного концерта: бурная реакция соцсетей

Новина з фото

06:40 Риз Уизерспун — 47: самые известные роли голливудской блондинки

06:23Некоторые пенсионеры останутся без повышения выплат в 2023 году: известно какие категории

Эксклюзив

06:00Оккупация в зоне отчуждения: как восстанавливается Иванков после 36 дней с россиянами

Новина з фото

21:23 Знаменитости-эмигранты: ТОП-5 звезд-беженцев

Актуальное по теме

None 22 Март 18:31

Украина рассчитывает, что Дания станет частью воздушной коалиции, — Шмыгаль

None 22 Март 17:07

В Черном море заметили первую стаю дельфинов за долгое время

None 22 Март 15:56

Как ученые Стэнфорда создали аналог ChatGPT за 600 долларов и при чем здесь альпака

None 22 Март 18:10

Снаряды с обедненным ураном для Украины: вредны ли они для окружающей среды и здоровья

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB